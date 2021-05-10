全台第一個焚化爐新建工程廉政平臺啟動　黃偉哲期許運作順利創造三贏

▲全台第一個焚化爐新建工程廉政平臺啟動，市長黃偉哲强調，期許運作順利，讓廠商、市府及所有的市民朋友都能成為最大的贏家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全台第一個焚化爐新建工程廉政平臺「台南市城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉促參案」廉政平臺，10日舉行啟動儀式，行政院環保署副署長沈志修、法務部廉政署長鄭銘謙、台南地檢署檢察長葉淑文到場見證，市長黃偉哲期許運作順利創造三贏。

行政院環保署副署長沈志修、法務部廉政署長鄭銘謙署長、副署長陳榮周、組長葉建華、台南地檢署檢察長葉淑文、主任檢察官蔡佩容、法務部調查局台南市調查處副處長施東亮、安南區長葉誌明等到場，市議員蔡旺詮也蒞臨參與，共同見證地方與中央攜手守護焚化爐新建工程，為市民解決垃圾處理問題，確保市民最大的福祉。

市長黃偉哲表示，城西垃圾焚化廠更新爐新建工程經費約54億元，規劃以BOT方式辦理，這種方式和一般的政府採購案不同，又涉及工程、環保、促參投資等不同專業層面，台南需要藉著這個廉政平臺，能夠讓市民朋友們更了解一些重大公共工程，他是如何在一個公開、透明，而且合法的一個程序來啟動，讓廠商、市府及所有的市民朋友都能成為最大的贏家。

環保署副署長沈志修表示，目前台南市廢棄物主要由城西垃圾焚化廠及永康垃圾焚化廠處理，但目前這二廠的焚化量仍不足，而且城西廠營運已逾20年，為了確保垃圾及廢棄物可以妥善處理，新建1座日處理量900公噸焚化爐，引進高效率能源回收、減低污染，不僅解決垃圾問題，最重要的可以提升發電效率，這個廉政平台的成立更可讓公務員安心辦事，最大受益是全體市民。

法務部廉政署署長鄭銘謙表示，廉政平臺為機關建立跨域溝通的管道，引入專業機關及外部專家學者、公民團體的參與，也秉持資訊透明公開的精神，藉此排除外部勢力的不當干預，使公務同仁放心安心，勇於任事，使國家重大建設能夠如期、如質、無垢完成，使全民獲得優質政府服務。

台南地檢署檢察長葉淑文對市府重視廉政的用心與決心，相當肯定，她說去年到台南以來，這是市府成立的第3個平臺，前兩個平台都處理得很成功，今天第3個平台成立後，接下來會定期召開聯繫會議，提醒廠商不可用不當或違法方介入公共，同時也強調地檢署將全力協助市府推動此項重大環保工程廉政平臺之執行。

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