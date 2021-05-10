台南永康重測後界址偏移　謝龍介、王家貞質疑土地正義

▲台南市議員謝龍介、王家貞質疑都市計劃通盤檢討土地重測後，全市發生界址偏移，有很多民宅被迫拆屋還地，引起民怨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團10日在地政局和都發局工作報告，質疑台南市因為都市計劃通盤檢討土地重測後，全市發生界址偏移，有很多民宅被迫拆屋還地，最嚴重的區域是永康區，業務驟增以致其他區地政事務所必須到永康支援，面對民怨來襲，黃偉哲市長該怎麼處理？

謝龍介議員質問都發局長莊德樑，有民眾反映台南市府委託出去的案子一但得標後，市府又回聘為委員，人說君子避嫌為何不避嫌，這樣傳出去很難聽，是誰給局長這個壓力？還有說局長跟市長講話，旁邊要坐一個人，誰派來的是要監聽嗎？對公部門不合理也不公平，是誰甚麼人給這種壓力，是要監控台南市政嗎？

謝龍介砲轟台南市土地重測，廣大居民被迫拆屋還地，這情況在永康最多，近來就有民眾陳情，因為重測造成整排住戶土地界址位移，新的界址因此侵佔道路用地一米，因為界址位移情況嚴重，產生新的行業，現在有特別的公司業務就是專門買道路用地抵容積率，市府要求拆除所有路面上的障礙物才能容積移轉，所以整排住戶全部成為被告，被迫拆屋還地，民眾到市府陳情卻求救無門。

王家貞拿著「拆屋還地還給了誰？借刀殺人叫做土地正義？」手板，質詢地政局長陳淑美，每位在台灣這塊土地居住的民眾，每個家都有界址，卻因時勢遷移重測造成台南土地偏移，永康地政嚴重到其他地政所人員必須前往支援，為何會造成這麼嚴重的情況？

王家貞指出，一個完整的家園因為土地重測面臨拆屋還地，就算是新的界址偏移1米，但房子還是必須要被拆除，這樣的家園能不毀嗎？拆屋還地還給了誰？台南市有多少居民的家因為土地重測後偏移？面積有多大？這就是民進黨所謂的土地正義和居住正義嗎？

台南市地政局回應指出，地籍圖重測成果係依所有權人指界施測，如因指界不一致又經協調無結果，則依調處程序移送不動產糾紛調處委員會處理，重測成果並非由地政機關逕行決定。所有權人如認重測結界錯誤，即使重測結果已經登記完竣 所有權人尚得依法訴請法院處理。



為釐正地籍，提升測量精度及重測後測量作業效率，維護土地所有權人權益，因此地政局積極辦理地籍圖重測工作，查近年永康區土地重測處理情形，並無發生重測後界址偏移之情事。又重測過程中倘若發現道路、樁位有偏移疑義，皆會提出都市計畫樁位疑義研討或通知土地所有權人進行協調，經查目前尚未接獲民眾提出相關疑義或陳情。



承上重測後土地之經界線皆經由上述程序確定，故重測後土地鑑界時所發生地上障礙物造成無法申請容積移轉之情事，應屬重測前即存在之事實，而非地籍圖重測所致。

有關議會質詢台南市府委託出去的案子一但得標後，市府又回聘為委員一事，台南市都發局指出，台南市都市計畫委員會委員之遴選，均依照【各級都市計畫委員會組織規程】規定辦理。又依同規程第11條規定「都市計畫委員會審議都市計畫時，與有利害關係之委員應自行迴避」。查台南市都市計畫委員會開會時均詳細報告議程，出席委員確依上開規定辦理，程序完備、並無違誤，可受各界公評。

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