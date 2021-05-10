曾文水庫蓄水量剩6趴　黃偉哲籲市民「隨時隨地節水」

▲台南曾文水庫蓄水量僅剩6％，市長黃偉哲指出，台南水情嚴峻，除期望老天降雨解渴外，他籲請民眾落實節約用水，市府與市民共同抗旱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地區水情十分嚴峻，曾文水庫蓄水量只剩6％，曾文等3大水庫總蓄水量僅剩8507萬立方公尺，市長黃偉哲指出，台南水情嚴峻，除期望老天降雨解渴外，他認為節約用水開源節流是不二法則，市府全力找水節水，也請民眾與市民共同抗旱，度過難關。

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據即時水情資訊，目前曾文水庫水位蓄水量3045萬立公尺，有效蓄水6％，水量上升0.01％；烏山頭水庫水位蓄水量4035萬立公尺，有效蓄水51.3％；南化水庫蓄水量1427萬立公尺，有效蓄水僅15.6％，3水庫蓄水庫共8507萬立方公尺，台南水情十分嚴峻，非有大量降雨否則難以紓解目前相當嚴重的缺水困境。

黃偉哲說，目前市府有以下作法：開源找水：1、台南有6座水資源中心，每日生產16800噸的回收水。永康再生水廠則日產2500噸，將逐步上升到每日8千噸，供應南科製程用水。2、市府盤點出19口抗旱井，每日3萬噸地下水；26口農業水井，每日4.1萬噸地下水，供廠商取用。3、從數十處大型工地挑出3處工程用地下水，5月15日後經過RO濾水後符合民生用水標準，可每日1330噸注入自來水管線。

在節流省水方面：1、台南市35座游泳池停用（僅保留選手訓練用），工業大戶節水10％，非工業大戶節水11％，兩者在台南均以15％為目標，目前已合計節水500萬噸。

黃偉哲市長呼籲市民朋友，請大家持續撙節用水，維持節水好習慣，用水時少量且分段。如使用水龍頭、蓮蓬頭等開關別轉到底，洗澡、洗碗、清洗等採分段少量水流刷洗，即可省下可觀水量；且水不要只用1次，洗衣水、洗澡水等用水，均可收集起來作為洗車、拖地及沖洗馬桶用等，用水減量且回收運用，隨時隨地節水。

黃偉哲說，雖然市府與民眾大力開流節流、節約用水，仍比不上老天降下大雨，但在還未有大量降雨之前，也只能全力落實各項節水措施，大家共體時艱，拉長抗旱等待雨季降雨。

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