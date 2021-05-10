　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

曾文水庫蓄水量剩6趴　黃偉哲籲市民「隨時隨地節水」

▲台南曾文水庫蓄水量僅剩6％，市長黃偉哲指出，台南水情嚴峻，除期望老天降雨解渴外，他籲請民眾落實節約用水，市府與市民共同抗旱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南曾文水庫蓄水量僅剩6％，市長黃偉哲指出，台南水情嚴峻，除期望老天降雨解渴外，他籲請民眾落實節約用水，市府與市民共同抗旱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地區水情十分嚴峻，曾文水庫蓄水量只剩6％，曾文等3大水庫總蓄水量僅剩8507萬立方公尺，市長黃偉哲指出，台南水情嚴峻，除期望老天降雨解渴外，他認為節約用水開源節流是不二法則，市府全力找水節水，也請民眾與市民共同抗旱，度過難關。

▲台南曾文水庫蓄水量僅剩6％，市長黃偉哲指出，台南水情嚴峻，除期望老天降雨解渴外，他籲請民眾落實節約用水，市府與市民共同抗旱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

據即時水情資訊，目前曾文水庫水位蓄水量3045萬立公尺，有效蓄水6％，水量上升0.01％；烏山頭水庫水位蓄水量4035萬立公尺，有效蓄水51.3％；南化水庫蓄水量1427萬立公尺，有效蓄水僅15.6％，3水庫蓄水庫共8507萬立方公尺，台南水情十分嚴峻，非有大量降雨否則難以紓解目前相當嚴重的缺水困境。

黃偉哲說，目前市府有以下作法：開源找水：1、台南有6座水資源中心，每日生產16800噸的回收水。永康再生水廠則日產2500噸，將逐步上升到每日8千噸，供應南科製程用水。2、市府盤點出19口抗旱井，每日3萬噸地下水；26口農業水井，每日4.1萬噸地下水，供廠商取用。3、從數十處大型工地挑出3處工程用地下水，5月15日後經過RO濾水後符合民生用水標準，可每日1330噸注入自來水管線。

▲台南曾文水庫蓄水量僅剩6％，市長黃偉哲指出，台南水情嚴峻，除期望老天降雨解渴外，他籲請民眾落實節約用水，市府與市民共同抗旱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在節流省水方面：1、台南市35座游泳池停用（僅保留選手訓練用），工業大戶節水10％，非工業大戶節水11％，兩者在台南均以15％為目標，目前已合計節水500萬噸。

▲台南曾文水庫蓄水量僅剩6％，市長黃偉哲指出，台南水情嚴峻，除期望老天降雨解渴外，他籲請民眾落實節約用水，市府與市民共同抗旱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長呼籲市民朋友，請大家持續撙節用水，維持節水好習慣，用水時少量且分段。如使用水龍頭、蓮蓬頭等開關別轉到底，洗澡、洗碗、清洗等採分段少量水流刷洗，即可省下可觀水量；且水不要只用1次，洗衣水、洗澡水等用水，均可收集起來作為洗車、拖地及沖洗馬桶用等，用水減量且回收運用，隨時隨地節水。

黃偉哲說，雖然市府與民眾大力開流節流、節約用水，仍比不上老天降下大雨，但在還未有大量降雨之前，也只能全力落實各項節水措施，大家共體時艱，拉長抗旱等待雨季降雨。

童話獨角獸、童話美人魚兩款任選

ET快訊
陳水扁近況曝光！　躺病床變「電線人」
獨／7歲童遭拉下水溺死　高大成曝「驗屍關鍵」：父母也有責任
太魯閣撞破大洞畫面曝！　闖軌路人死亡
快訊／中山橋車禍！轎車四腳朝天　嚴重回堵2公里
快訊／華航諾富特案再增確診！　陳時中突向立院請假

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2盒秋葵180元硬殺價！2女被拒回嗆　攤販兒沮喪問爸：我算錯了？

車位被霸停！狂人「側吻封印」神反制　千人敲碗求後續：睡飽一點

一大片「紅色回波」靠近卻沒下雨！原因揭曉　1圖還原真相

曾文水庫蓄水量剩6趴　黃偉哲籲市民「隨時隨地節水」

快訊／傳又有華航機師確診！陳時中14:00親自說明

太魯閣號車頭被撞破大洞「闖軌路人死亡」　影響2400旅客

華航諾富特案再增確診　陳時中取消立院備詢「急召開防疫會議」

華航300機師居檢「印度包機破局」　返台辦法只剩最後1選項

翡翠水庫蓄水量跌破70％！比去年少四分之一　8月前hold住警戒線

好市多大叔路過狂唸：比水便宜！　她跟買「白水」回家一看糗了

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

驚悚影曝！怪獸級貨櫃車沒固定　一過彎「整個被帶走」翻墜落溪

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

陳沂深夜直播吵架雞排妹...1.5萬人圍觀　嗆「性騷擾沒證據」鄭家純：讓加害者更猖狂

7歲兒「滑倒墜溪」被溺水男拉住 2人不治...男童爸哽咽：會提告

趙小僑驚喜收母親節卡片感動泛淚　劉子銓成年告白：以後換我照顧你們

海邊散步愛犬狂嗅1.6kg怪石！金門男撿回家驚覺疑似「龍涎香」

2盒秋葵180元硬殺價！2女被拒回嗆　攤販兒沮喪問爸：我算錯了？

車位被霸停！狂人「側吻封印」神反制　千人敲碗求後續：睡飽一點

一大片「紅色回波」靠近卻沒下雨！原因揭曉　1圖還原真相

曾文水庫蓄水量剩6趴　黃偉哲籲市民「隨時隨地節水」

快訊／傳又有華航機師確診！陳時中14:00親自說明

太魯閣號車頭被撞破大洞「闖軌路人死亡」　影響2400旅客

華航諾富特案再增確診　陳時中取消立院備詢「急召開防疫會議」

華航300機師居檢「印度包機破局」　返台辦法只剩最後1選項

翡翠水庫蓄水量跌破70％！比去年少四分之一　8月前hold住警戒線

好市多大叔路過狂唸：比水便宜！　她跟買「白水」回家一看糗了

綠色特斯拉當嫁妝！迎娶回程竟墜山谷摔爛　網嚇：女送綠色男丟山谷？

南韓LG InnoTek以24億出售「1萬項LED專利」　由中國公司接手

男版《浪姐》名單瘋傳！劉德華爆是發起人　「台灣5男神也在榜內」

長征五B火箭墜海　胡錫進：看清美虛偽「接下來還會密集發射」

2盒秋葵180元硬殺價！2女被拒回嗆　攤販兒沮喪問爸：我算錯了？

羅東博愛微創脊椎手術幫大忙　婦隔天下床照顧罹癌夫

小世足全國各區1483隊報名　卓越馬隊長因足球改變也不挑食了

溫哥華國際機場爆槍擊1死　男中彈倒地！嫌掃射員警駕車逃逸

12具「確診者遺體」河上漂流！印度醫護開救護車　屍體直接丟進河

宇宙道奇連輸5場系列賽丟王座　鮑爾怒了：我來這就是想贏

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

生活熱門新聞

親舅捐贈女童器官！受贈者全離奇身亡

快訊／太魯閣號撞上「侵入平交道路人」　死傷不明

華航諾富特案再增確診　陳時中取消立院備詢

陳沂先賣她手機號碼！雞排妹「色調出招」神反制

好市多大叔狂唸「比水便宜」　她跟買回家糗了

雞排妹攻「性騷擾」沉默3分鐘　鄉民：大招全被封住

德基水庫剩3.2%只夠撐15天　砸19億送水

麥當勞「隱藏好物」只要39元　老饕：員工餐必點

母遭撞亡5天　黃暐瀚母親節看70歲大壽照說話了

太魯閣號車頭撞破洞　闖軌路人死亡

宵夜想內用！駕駛堅持不停黃線　女友氣炸回家

女大生遭拍臀性騷！校方「拒給影片」她教官室落淚

熱帶擾動恐發展時間曝　連7天飆38度！6縣市今亮橙黃燈

最愛台灣食物曝　吃素俄國妹鹹酥雞攤初體驗：嚇到

更多熱門

相關新聞

7台人買遊艇返台未申請　疫情中心將裁處

7台人買遊艇返台未申請　疫情中心將裁處

一艘購自馬來西亞遊艇昨天駛回安平港，船上7名台籍人士下船遭拒，指揮中心今天表示，該船未依規定事先申請辦理入境檢查，將檢視入港及停泊是否違失，依蒐集事證依法裁處。

「乾杯號」到台南船上7人因防疫卡關

「乾杯號」到台南船上7人因防疫卡關

車行國道1號變換車道未打方向燈吃3張紅單

車行國道1號變換車道未打方向燈吃3張紅單

台東稻米缺水　池上農民自雇水車灌溉

台東稻米缺水　池上農民自雇水車灌溉

台南市安平伍嶽宮發放物資

台南市安平伍嶽宮發放物資

關鍵字：

曾文水庫蓄水量黃偉哲台南缺水

讀者迴響

熱門新聞

親舅捐贈女童器官！受贈者全離奇身亡

情侶裝秀親密1／巫苡萱　勾高壯男夜返香閨

快訊／高雄燁聯鋼鐵爆炸狂燒「7萬公升油槽」！消防13個分隊到場灌救

洗菜深夜喊話采子「我討厭妳」

采子神隱24天首發聲！

7歲兒被溺水男拉住溺斃！父哽咽：會提告

快訊／太魯閣號撞上「侵入平交道路人」　死傷不明

分房妻小腹隆起…男氣炸！親媽1句話打臉他

2虎上演員外不要　羞調情閃瞎網

重機騎士雷殘摔斷腳　左掌剩皮相連懸空晃

輕鬆解鎖別人的iPhone？示範片網路瘋傳

虎尾街道奪命血滴子！路過輪胎遭刺破

尹汝貞被問不滿意媳婦怎辦？豁達回應韓網讚爆

雷／《全明星》廖允杰集合紅隊「曝新決定」

新冠確診男出院！　回家死在鄰居家門前

更多

最夯影音

更多
泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎
辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

驚悚影曝！怪獸級貨櫃車沒固定　一過彎「整個被帶走」翻墜落溪

驚悚影曝！怪獸級貨櫃車沒固定　一過彎「整個被帶走」翻墜落溪

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面