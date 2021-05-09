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台南佳里慶祝母親節　黃偉哲向媽媽們贈花祝福

▲台南市佳里區禮化社區發展協會9日舉辦「節能減碳宣導暨感恩花漾媽咪活動」，台南市長黃偉哲、劉育菁伉儷蒞臨致贈火鶴花祝福媽媽們，場面溫馨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市佳里區禮化社區發展協會9日舉辦「節能減碳宣導暨感恩花漾媽咪活動」，台南市長黃偉哲、劉育菁伉儷蒞臨致贈火鶴花祝福媽媽們，場面溫馨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市佳里區禮化社區發展協會9日舉辦「節能減碳宣導暨感恩花漾媽咪活動」，透過親子花藝創作活動，活絡親子感情，台南市長黃偉哲、劉育菁伉儷蒞臨致贈火鶴花祝福媽媽們，場面溫馨感人。

除黃偉哲市長夫婦外，立委郭國文、市議員陳昆和、蔡秋蘭、蔡蘇秋金及市府新聞暨國際關係處長蘇恩恩、社會局長陳榮枝、佳里區長朱雅宏、社區關懷據點輔導員陳月貞等人都到場熱情參與。

市長黃偉哲、立委郭國文都祝福社區媽媽母親節快樂、天天都是母親節。理事長李黃麗敏表示，為響應政府推動青銀共創活動，特別在母親節當日舉辦花藝親子共學共創，邀請善化區珍樹園負責人陳真夙老師蒞臨指導，透過親子花藝創作活動，可促進里民間互動，並提高休閒的生活藝術美學，作品可美化家居環境。

▲台南市佳里區禮化社區發展協會9日舉辦「節能減碳宣導暨感恩花漾媽咪活動」，台南市長黃偉哲、劉育菁伉儷蒞臨致贈火鶴花祝福媽媽們，場面溫馨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動中安排母親節奉茶活動，邀請市長夫人劉育菁一起參與禮化社區媽媽接受子女跪膝奉茶、獻花、擁抱，表達感恩心意，也象徵孝心久久；社會局長陳榮枝提醒，高齡化社會來臨，子女忙碌之餘，亦能時時關心長輩，陪伴是長情的告白。

幼瑩廣恩文教學會會長釋德法師父致贈感恩紅包，由劉育菁與陳榮枝代表致贈給現場的社區媽媽，劉育菁與陳榮枝說，透過母親節的活動，讓為人子女學習表達感恩，除了希望增近親子關係外，亦能營造家庭幸福氣氛，更能體認到媽媽的不平凡及偉大的母愛。

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