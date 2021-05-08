國1西螺服務區「霹靂素還真」COS快閃　民眾驚喜搶拍

▲西螺服務區三地集團南仁湖公司邀請霹靂布袋戲演出短劇，由縹緲月(COS)與解鋒鏑(木偶)開場後，帶領著霹靂群俠們演出「三地集團南仁湖西螺服務區」小短劇。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林是布袋戲的故鄉，偶戲更是雲林年度重要慶典，西螺服務區三地集團南仁湖公司邀請霹靂布袋戲演出短劇，由縹緲月(COS)與解鋒鏑(木偶)開場後，帶領霹靂群俠們演出「三地集團南仁湖西螺服務區」小短劇，戲劇方式詮釋三地集團南仁湖及西螺服務區從創始至今的介紹，透過偶戲把服務區介紹來自各地的遊客。

國一西螺服務區所在地的醬油等特產相當盛名，因此承攬營運國一西螺服務區的三地集團南仁湖公司，特別在今（8）日下午1時30分，以「國道真霹靂」為主題，霹靂布袋戲素還真、縹緲月、棄天帝、楓岫主人、玄囂太子等5大角色COSER，在西螺南下服務區快閃出現，驚喜現身一度引起騷動，並在南仁湖公司的編導下，加碼介紹西螺醬油等在地特產良品。

▲霹靂布袋戲素還真角色COSER，在西螺南下服務區快閃出現，驚喜現身引起遊客驚喜騷動。（圖／記者蔡佩旻攝）

高公局專員蔡永能指出，非常感謝三地集團、南仁湖公司及丸莊醬油，大家知道西螺除了西螺米還有西螺大橋，而提到眾所皆知的布袋戲，也會想到雲林，今日南仁湖公司精心辦理偶戲節也代表著該公司對在地文化的重視，也希望用路人能更支持南仁湖公司。

▲霹靂布袋戲素還真、縹緲月、棄天帝、楓岫主人、玄囂太子等5大角色COSER，在西螺南下服務區快閃出現，驚喜現身一度引起騷動，遊客紛紛搶拍。（圖／記者蔡佩旻攝）

南仁湖副總李宗熹說明，辦理次活動邁入第八年，同仁辛苦花了很多心血來將活動舉辦圓滿，希望南仁湖集團能夠繼續在高公局的指導之下，甚至以後經營上更加順暢，希望各位用路人有任何問題歡迎與服務台洽詢，不足的我們將更盡力改善。

雲林文觀處長陳璧君表示，感謝南仁湖集團針對雲林縣轄區的西螺休息站與在地文化及雲林良品物產、觀光以跨界方式來融合，尤其今日找來偶戲界巨星「素還真」帶領霹靂裡面的男神們來到現場走秀，整個活動透過精心設計而呈現令人感動，很感謝南仁湖集團在雲林能夠極力參與一起推動觀光。

▲霹靂布袋戲素還真、縹緲月、棄天帝、楓岫主人、玄囂太子等5大角色COSER，在西螺南下服務區快閃出現，驚喜現身一度引起騷動。（圖／記者蔡佩旻攝）





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