4歲女童住豬舍塌漏屋...一幅畫感動眾人　義工團助圓夢「大房子」

▲鄭小妹用筆紙畫出簡單的線條，沒有多餘的慾望，可以住進全家人，就是她小小的心願。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣四湖鄉鹿場村一名四歲的鄭小妹，從出生就與家人居住在豬舍改造的房屋，建築因年久無法再修繕，大風大雨都得心驚膽顫，所幸透過地方善心民眾協助通報，「台灣希望義工團」願意接案協助，本月初起現勘、整地、募資同步進行，預計在鄭小妹爺爺土地上重建一個，鄭小妹心目中的大房子。

鄭小妹今年四歲，曾祖父去年去世、曾祖母罹癌，爺爺在工廠工作收入微薄、奶奶身體不好在村裡打零工，父親在嘉義工作，母親因照顧念小班的鄭小妹，也只能找不定時的工作貼補家用，因為祖產還有土地所以並不符合低收入戶與中低收入戶補助資格，儘管住的建築物已是破爛不堪，無法湊出足夠的錢重建房屋，鄭小妹一家其實就是標準的邊緣戶。

▲鄭小妹今年四歲，住的建築物已是破爛不堪，無法湊出足夠的錢重建房屋，鄭小妹一家其實就是標準的邊緣戶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，鄭小妹家祖厝留下的豬舍已經坍塌，目前暫借在親戚的豬舍所改造的建築中，沒有磚牆的地方就用帆布、木板、輪胎壓住，時常有爬蟲類進入不說，因建築已歷久而簡陋，屋頂不僅漏水，也因怕崩塌必須在屋內撐起木棍，使得生活空間更狹小。

▲豬舍建築已歷久而簡陋，屋頂不僅漏水，也因怕崩塌必須在屋內撐起木棍，使得生活空間更狹小。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台灣希望志工團接獲通報後，前往訪查，志工詢問鄭小妹想要怎麼樣的房子，鄭小妹用筆紙畫出大方框上面再加上三角形成為一個房屋，志工深受感動，沒有多餘的慾望，簡單的線條，可以住進全家人，就是她小小的心願。台灣希望志工團在台東縣的協助案才進入尾聲，即迅速在5月1日前往鄭小妹家的豬舍工地現勘，並先行為蓋屋基地進行整地，也一面進行募資傢俱，就希望能盡快助鄭小妹圓夢。

▲台灣希望志工團在台東縣的協助案才進入尾聲，即迅速在5月1日前往鄭小妹家的豬舍工地現勘，並先行為蓋屋基地進行整地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

臺灣希望志工團預計用5月15日整天、16日半天、22日整天的時間完成搭建以鋼鐵建構的房屋，並於23日早上10點左右把蓋好的新房子交給鄭小妹一家。

記者前往鄭小妹家，鄭小妹很期待新家的落成，她高興地指著屋旁的空地說，這未來就是她漂亮的家，可以不怕風雨的在裡頭看書、畫畫。鄭小妹的媽媽則表示，最近有許多善心人士捐贈生活用品與家電，全家人都相當感動，更感謝台灣希望義工團義工幫他們規劃新家，看見台灣最美的風景。

▲鄭小妹家的廚房，豬舍改造建築外表雖然簡陋，但內部保持相當潔淨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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