生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

想吃藍莓快買！產季提前＋氣候干擾　全球價格將迎波動期

美國果品商預測，2月起藍莓市場供應將趨緊，價格恐走揚。（圖／達志／美聯社，下同）
▲美國果品商預測，2月起藍莓市場供應將趨緊，價格恐走揚。（圖／達志／美聯社，下同）

圖文／CTWANT

被譽為「超級食物」的藍莓，不只富含抗氧化物質與營養價值，還對用眼過度、壓力與慢性病預防有助益，深受消費者青睞。不過想吃藍莓得把握機會，國際果品商示警，從2月開始，藍莓供應將趨緊，價格也可能因此上升。

目前藍莓供應主力來自智利，但因氣候因素影響，預期2月底前將大幅減少。
▲目前藍莓供應主力來自智利，但因氣候因素影響，預期2月底前將大幅減少。

根據外媒報導，隨著全球藍莓供應進入季節交替階段，產業預期2月起將出現供應趨緊、價格走揚的情況。美國果品公司Wish Farms表示，目前市場主力仍為智利出貨，但當地藍莓提早成熟，加上熱浪影響產季末端的鮮果產能，預估2月底前多數果量將提前出清，比往年提早2至4週。

佛羅里達州藍莓預計3月底至4月初開始大量出貨，填補部分供應空窗。
▲佛羅里達州藍莓預計3月底至4月初開始大量出貨，填補部分供應空窗。

進口商Wish Farms主管懷特海德（Joel Whitehead）表示，今年多數藍莓品種維持提前採收趨勢，尤其智利中部近期高溫異常，更進一步壓縮鮮果出口期，導致傳統3月供應可能明顯減弱。展望接下來的供應轉移，市場預計3月初至中旬將由美國本土與墨西哥接棒。然而墨西哥近年平均每季出口量約1.35億磅，今季預估將減少10%至20%，恐加劇3月供需失衡風險。

藍莓營養價值高，被譽為「超級食物」，深受健康族群喜愛。
▲藍莓營養價值高，被譽為「超級食物」，深受健康族群喜愛。

除此之外，美國東南部地區面臨氣候變數挑戰，本週寒流可能影響開採時間。不過佛羅里達州進度已較去年提早2至3週，有望於3月底至4月初穩定出貨，部分彌補供應缺口。他也提到美國果農積極導入新品種與精密篩選技術，不只拼產量，更重視品質與風味，讓藍莓不只是「美國製造」，而是值得回購的好吃水果。

目前整體價格水準穩定，但業界預期2月初起可能逐步走強。綜合產地預測，3月將是藍莓市場高度關注的關鍵期。另據《自由時報》指出，目前台灣市面上，家樂福進口盒裝藍莓（每盒125克）約售70元，好市多銷售的空運智利藍莓（每盒510克）約420元。專家建議，若近期有購買需求，不妨提前入手，以免未來價格波動加劇、甚至短暫缺貨。

更多新聞
【防盜式停車】停車技術太神了吧！　前後只剩拳頭＋一指距離

下個月即將迎來農曆新年，不少民眾忙著大掃除、張羅年菜的同時，也會關心2月份的運勢。清水孟國際塔羅小孟老師日前分享12星座2月份運勢，其中第1名的星座不僅有望升職加薪，還有機會透過股市大賺一筆。

