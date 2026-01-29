　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

陸戰66旅搞丟T75備用槍管竟匿報　7軍士官纏訟5年有罪判決出爐

▲桃園市龜山區的陸戰隊六六旅七名軍士官於2020年間遺失T75機槍備用槍管卻隱匿未回報，桃園地院今天做出判決。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區的陸戰隊六六旅七名軍士官於2020年間遺失T75機槍備用槍管卻隱匿未回報，桃園地院今天做出判決。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

陸戰隊六六旅於2020年間清點槍械彈藥時，發現T75機槍預備槍管遺失一支，當時包括營連長與士官長卻隱匿未回報，事後在清點紀錄造假，直至2023年間後勤科審查軍械武器清點資料時才揭露，前後任營、連長、中士等8人遭桃園地檢署起訴；桃園地院今（29）日依共同犯公務員登載不實文書罪，將林姓營長在內的7名軍士官判處有期徒刑1年3月至1年5月不等，均緩刑3年，另須向公庫支付4萬至10萬元不等，另潘姓中尉排長則獲無罪，本案仍可上訴。

桃檢調查，時任陸戰隊66旅的潘姓中尉排長，自2020年11月23日起至同年月27日間與邱姓中士軍械士於同年11月24日因移防擔任武器裝箱清點確認工作，卻因未落實清點責任，導致該單位保管之T75班用機槍備用槍管遺失1支；梁姓中校營長與續任林姓營長、賴姓少校連長與續任劉姓少校連長，以及邱姓中士軍械士、簡姓中士軍械士、黃姓中士軍械士等人卻隱匿未回報。

桃檢查出，梁姓中校營長等7名軍士官，明知2020年12月間經王姓士官長察覺短缺T75班用機槍預備槍管移師1支，且與登載帳冊、移交清冊、專案清點實況不符，竟基於虛偽通報、偽造文書之犯意聯絡，卻登載不實數據逐層回報上級，足生損害與軍事有關命令事項之正確性。經海軍陸戰隊陸戰六六旅後勤科黃姓中尉審查該單位軍械武器清點資料，察覺有異回報上級循線追查後始悉上情，經桃園憲兵隊移送桃園地檢署偵辦。桃檢依陸海空軍刑法之遺失軍用物品、現役軍人公文書登載不實等罪嫌提起公訴。

桃園地院審理時，7名被告軍士官均坦承犯行，法官審酌被告梁姓、林姓前後任營長，均明知械彈短少應逐級回報國防部列管，卻為自行尋得系爭槍管，均未儘速逐級回報，使上級主官無法正確掌握軍情，且隱匿此情，先後與同案被告賴姓等軍士官登載不實之槍管數量於清點帳冊等公文書，危害國軍武器管理資料之正確性；惟念被告7人犯後均坦承犯行，法官因本案行為經海軍陸戰隊指揮部所予之懲罰紀錄，陸戰隊六六旅等單位念其妻為軍士官平時工作均克盡職責，戮力於部隊戰訓本務，品行尚可，因不熟稔軍品及軍用器材管理作業規定，法官依法諭知給予緩刑。

法院審結，被告林姓營長在內的7名軍士官判處有期徒刑1年3月至1年5月不等，均緩刑3年，另須向公庫支付4萬至10萬元不等，另潘姓中尉排長則獲無罪，本案還可上訴。

 【更多新聞】

2天前才防搶演練...歹徒穿警察雨衣攻擊銀樓老闆娘！沒搶就跑了

豐原蛋雞場爆禽流感疫情　桃市針對154家養禽場加強8大防護網

行政院會討論移工涉詐、土方去化　蘇俊賓籲前置作業須周延

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
爭議不斷　賓賓哥又出事了！
飛機已滑行...才驚覺有23旅客被遺忘
密謀狙殺台獨份子！屈宏義收中資淪共諜　判決出爐
3檔飆股「抓去關」新名單

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陸戰66旅搞丟T75備用槍管竟匿報　7軍士官纏訟5年有罪判決出爐

密謀狙殺台獨份子！屈宏義收中資淪共諜　判刑10年定讞黨也解散

剴剴案社工律師團「地毯式爭執」　審判長一句話讓法庭滿座爆笑

快訊／國1林口段休旅車竄大火！駕駛驚險逃出...車流回堵5km

新店男家門口宰殺小動物！他自曝是「果子狸」　還拿肉塊給警看

獨／17年熬出頭！「老江」店長領141萬年終曝心情　驚履歷量增2成

吸金才被起訴！「絕對能源」虛幣借貸詐50億　負責人又遭拘提

快訊／國1接基隆東岸高架3車連環撞　駕駛受困畫面曝…消防急救人

割頸嫌2周前曾求助高大成！盼幫平反毒品案　一理由直接拒絕

寶石詐騙案女律師涉洩密　罪證不足判無罪！主嫌重判8年

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

陸戰66旅搞丟T75備用槍管竟匿報　7軍士官纏訟5年有罪判決出爐

密謀狙殺台獨份子！屈宏義收中資淪共諜　判刑10年定讞黨也解散

剴剴案社工律師團「地毯式爭執」　審判長一句話讓法庭滿座爆笑

快訊／國1林口段休旅車竄大火！駕駛驚險逃出...車流回堵5km

新店男家門口宰殺小動物！他自曝是「果子狸」　還拿肉塊給警看

獨／17年熬出頭！「老江」店長領141萬年終曝心情　驚履歷量增2成

吸金才被起訴！「絕對能源」虛幣借貸詐50億　負責人又遭拘提

快訊／國1接基隆東岸高架3車連環撞　駕駛受困畫面曝…消防急救人

割頸嫌2周前曾求助高大成！盼幫平反毒品案　一理由直接拒絕

寶石詐騙案女律師涉洩密　罪證不足判無罪！主嫌重判8年

內政部推老宅延壽　加裝太陽能光電板可優先受理

李多慧、柯震東為轉運首次合體！腳上NB 204L與2010打造「好事成雙」最強開運穿搭

賓賓哥又出事了！遭爆棄養流浪狗惹議　發聲澄清還原始末

黃仁勳旋風抵台　北士科總部案倒數？蔣萬安：農曆年前簽約

台中病死雞棄苗栗「17天空窗期」　陳品安批：苗栗不是別人的垃圾場

月收最高220萬！35歲女超狂副業「出租自家泳池」　成功連買4房

獨／奇美埃及展商店「明起改單向通行」　看完展才能買

新人樂團帕拉斯男女通吃！　「被塞鈔票求陪酒」還被男同學暗戀

陸戰66旅搞丟T75備用槍管竟匿報　7軍士官纏訟5年有罪判決出爐

美智庫控台「走後門」操縱貨幣　金管會彭金隆：資訊不足、過度臆測

【是我沒綁好...】5噸怪手突翻落！騎士奪命亡 妻子痛哭...運將自責

社會熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟出事只會躲害慘媽

即／海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」送醫！

騎士離奇爆頭畫面曝　超車失控倒地慘遭大貨車輾斃

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

即／性侵狠殺長榮女大生　梁育誌3度判死逆轉改無期

砍殺女師前發4千字狂譙　割頸男嗆：人很多很好殺

洗錢大亨郭哲敏開庭爽看A片　律師當小弟幫拿手機

獨／女警反告女大生誣告定讞　正妹首回應

更多熱門

相關新聞

老婆閨蜜醉倒竟襲胸狂摸　她「雙腿抖動」嚇退淫手

老婆閨蜜醉倒竟襲胸狂摸　她「雙腿抖動」嚇退淫手

桃園市葉姓男子妻子於前年5月邀閨蜜至家中烤肉，席間均有飲酒，閨蜜因不堪酒意後醉倒沙發休息，葉男卻乘機襲胸猥褻約2至3分鐘，正想進一步猥褻時，女子抖動雙腿，葉男才停止惡行；桃園地院審理時，被告一度否認犯行，直至交互詰問後才坦承犯行，事後認罪道歉並賠償獲得女子原諒，法官審結依犯乘機猥褻罪，處有期徒刑10月，緩刑3年，還可上訴。

通緝犯開車睡著遭盤查　拒檢衝撞前後車逃逸判8月

通緝犯開車睡著遭盤查　拒檢衝撞前後車逃逸判8月

陸戰隊士兵偷同袍金融卡　營區旁超商ATM盜領7千

陸戰隊士兵偷同袍金融卡　營區旁超商ATM盜領7千

曾翻牆越獄出監後幹盡壞事　偷竊洗錢還撞警

曾翻牆越獄出監後幹盡壞事　偷竊洗錢還撞警

對身障女猥褻指侵20次　無良阿伯判囚7年6月

對身障女猥褻指侵20次　無良阿伯判囚7年6月

關鍵字：

陸戰隊66旅T75機槍槍管遺失隱匿偽造文書桃院

讀者迴響

熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟出事只會躲害慘媽

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節

即／海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」送醫！

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

騎士離奇爆頭畫面曝　超車失控倒地慘遭大貨車輾斃

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面