一幅畫感動眾人　4歲鄭小妹豬舍屋改建款75萬...台北林小姐全包！

▲鄭小妹今年四歲，儘管住的建築物已是破爛不堪，無法湊出足夠的錢重建房屋，鄭小妹一家其實就是標準的邊緣戶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣四湖鄉一名四歲的鄭小妹，與家人居住在豬舍改造的房屋，建築因年久無法再修繕，透過善心民眾通報，由「社團法人台灣希望義工團」接案協助，從5月初現勘、整地、募資同步進行，預計在鄭小妹爺爺土地上重建鄭小妹心目中的大房子。據了解，鄭小妹的新家是由北部一名林小姐全額給付75萬來援助。

「社團法人台灣希望義工團」約120名成員來自全台、不同職業、不同年齡、更有不同階層，有的是企業老闆、有的是上班族，唯一相同的是不分彼此，都有一個樂於助人的愛心與超強行動力；今年3月才正式成立的台灣希望義工團，在正式前幫助建造苗栗的彩虹希望教室約100多坪，成立後幫助台東單親媽與三名孩子重建遭祝融的房屋。

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▲鄭小妹用筆紙畫出簡單的線條，沒有多餘的慾望，可以住進全家人，就是她小小的心願。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台灣希望義工團理事吳宏信受訪指出，其實在去年接到鄭小妹家的個案後，隨即進行訪談、現勘、文件簽署審核送案等行政流程，期間經過社團正在申請正式立案，所以稍有拖延，而比較困難的地方是位於雲林縣沿海鄉鎮的四湖鄉交通不便，真的很蠻遠，幸好最後文件得到相關主管單位獲准備查，得以儘速著手設計。

▲台灣希望志工團在台東縣的協助案才進入尾聲，即迅速在5月1日前往鄭小妹家的豬舍工地現勘，並先行為蓋屋基地進行整地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

吳宏信表示，義工團中有專業的設計師，針對鄭小妹家的土地約20坪，依需求設計三房、客廳、廚房、衛浴等藍圖，經過精密計算出整個鐵皮鋼構建築物所需建材，再有透過有專業搭造經驗的義工協助，讓一同參與的一百多位義工都可以順利協助組裝架構。

▲豬舍建築已歷久而簡陋，屋頂不僅漏水，也因怕崩塌必須在屋內撐起木棍，使得生活空間更狹小。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

吳宏信說，一般接到協助個案，在粉絲專頁上公開案主資訊及所需物資後，義工再進行勸募，讓有心協助的人盡一份心力，而鄭小妹的家比較特別，是由台灣希望義工團理事長尤瑞豐所接洽，一位來自台北的林小姐，因為林小姐非常低調，僅表示願意資助鄭小妹的家重建所需的75萬，而不願多透露其他資訊。

吳宏信接著說，鄭小妹的家募集物資也非常順利，幾乎都已經不缺了，預計用5月15日整天、16日半天、22日整天的時間完成搭建，再利用週間進行室內牆面整理、地板磁磚鋪設，預定於23日早上10點左右把蓋好的新房子交給鄭小妹一家。

▲鄭小妹家的廚房，豬舍改造建築外表雖然簡陋，但內部保持相當潔淨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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