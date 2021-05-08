快訊／雲林黑車霸王迴轉！24歲機車騎士T字衝擊慘死　地留大灘血

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市西平路今（8）日上午約11時發生一起汽、機車碰撞嚴重車禍，由吳姓女子駕駛一輛黑色轎車，行經西平路511號前疑似突然迴轉，導致後方李姓男子騎乘的機車閃避不及撞上，李男當場倒地不起，送醫後約下午13時宣告不治，詳細肇事原因警方近一步調查中。

▲因撞擊力道猛烈，傳出巨響，附近居民、路人紛紛靠近查看，更拿出大傘為傷者遮陰，趕緊通報119及報警。（圖／李姓網友提供）

雲林縣消防局11時06分接獲斗六市西平路發生汽、機車車禍，據報指出一名傷者當場無意識，消防局迅速派出兩部消防車前往，救護人員到場發現機車騎士疑因撞擊力大，重擊頭部，大量出血無呼吸心跳，隨即進行CPR，送往台大醫院雲林分院搶救；汽車女性駕駛除受到驚嚇外無受傷未送醫。

▲警方獲報後抵達現場，因傷者傳出狀況不佳，持續搶救，鑑識小組第一時間即抵達現場，採證、拍照紀錄，地上留下大灘血跡。（圖／李姓網友提供）

警方獲報後抵達現場，因傷者傳出狀況不佳，持續搶救，鑑識小組第一時間即抵達現場，採證、拍照紀錄，據了解，黑色車吳姓駕駛58歲，行經西平路511號前突然迴轉，造成後方機車騎士衝撞該車左側後車門，李姓24歲機車騎士重擊後隨即倒地不起，地上留下大灘血跡，送醫後不幸於13時宣告不治。

▲撞擊力道猛烈，黑車後門凹陷嚴重。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

因撞擊力道猛烈，傳出巨響，附近居民紛紛出來查看，更拿出大傘為傷者遮陰，趕緊通報119及報警，警方表示汽車駕駛酒側值為0，初步查看因車輛於雙黃線違規迴轉釀禍，詳細肇事原因仍待交通事故調查小組作進一步研判。

▲李男所騎乘機車嚴重扭曲變形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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