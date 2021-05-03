獨／「最乾淨」兇宅現況曝！崔曉菁慘死懸19年　滿屋符咒擋血鞋印

▲雲林女國中生崔曉菁遇害凶宅至今鐵門深鎖，命案未破因此該宅仍為命案現場，內部仍維持原貌，有變化的可能就是多了幾層塵埃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

19年前，2002年3月7日凌晨，北港鎮建國國中一年級女學生崔曉菁遭人殺害，倒臥家中身上被刺3刀死亡，命案出現許多疑點及不合理之處，現場有擦拭過、採不到指紋及找不到兇器等，現場只留下一個血鞋印，凶宅現場現仍維持封鎖，多年來無人進出，此外，移居他處的家屬在案發後於住家中貼滿符咒的舉動，更讓專案小組百思不得其解。

位於北港鎮博愛路的凶宅，在2002年案發後警方封鎖現場進行採證，一直至緝兇未果，再於2017年重啟調查，到19年後的今日，屋內仍保持案發後封鎖原樣；2017年重啟調查時，附近鄰居曾向媒體表示，該宅曾有辦理多次法會，安撫人心，除此便再無人接近。凶宅至今鐵門深鎖，命案未破因此該宅仍為命案現場，內部仍維持原貌，有變化的可能就是多了幾層塵埃。

▲崔曉菁慘死懸案19年！案情未再有新進展。（圖／東森新聞）

命案發生後，崔曉菁家屬均移居他處，崔曉菁的母親搬到嘉義縣新港鄉，外婆則住在北港鎮一處巷弄內，2017年重啟調查之時，調查小組前往崔母新港住處，發現該住處竟貼滿了符咒，雖深覺可疑，懷疑母親未吐實言，但儘管如此，距離命案已隔15年，在無更有力證據佐證下申請監聽未獲准，讓此兇殺案石沉大海。

《ETtoday新聞雲》記者訪問當時曾參與崔曉菁命案的楊姓警官他回憶說，當時命案發生時間是在晚餐後7點至8點間，接獲報案後立即封鎖現場，做地毯式採證，由於現場有被崔女母親做稍微清理及擦拭，現場已遭初步破壞，未採到兇嫌的指紋、毛髮，兇手將兇刀帶離現場，只留下一個疑似防水膠鞋的「血鞋印」，當時崔家前門是鐵門放下，從屋後廚房門出入，廚房門未遭破壞痕跡，研判兇嫌應為對該地方非常熟識之人。

▲19年前，2002年3月7日凌晨，雲林縣北港鎮發生14歲國中少女崔曉菁，在博愛路家中一樓身上被刺3刀死亡命案，命案發生後，坊間傳說各種板本，都指向熟人及至親所為。（圖／東森新聞）

當時崔母向專案人員表示，兇手年約20至30歲間，身材瘦高臉圓，身高約160公分，穿藍色夾克，戴口罩，穿淺色背心，專案小組根據崔母描述兇手長相，從崔女、崔女父母等交友情況訪查，崔女父親是貨運司機、崔母從事保險業，經查無與人結怨，查崔女保險情況也無異樣，排除詐領保險的意圖，後來崔母指認一個男子，專案小組立即前往住家搜索，但未找到兇刀、血衣等證物，雖將該男移送，證據不足不起訴。

楊姓警官表示，因該案從交友、結怨、財務糾紛等，一一排除，將涉案兇嫌鎖定在熟人及親友的小範圍，但就是一直無法突破案情， 陷入膠著狀態，但警方並沒有放棄偵辦，只是牽涉熟人犯案，改為低調偵防。

▲崔曉菁慘死懸案19年！被託夢輔大生現身 3超毛關鍵「人名都說了」。（圖／東森新聞）

根據當時警方調查指出，女學生崔曉菁被殺當時，崔母在2樓房間聽到樓下1樓傳出尖叫聲，立即下樓查看發現1名持尖刀男子，從後面廚房的大門逃出，當時崔曉菁倒臥在客廳沙發上，嘴巴被貼上膠帶，送醫不治。

一名退休偵查員指出，依辦案多年經驗，崔女口被貼膠帶，尖叫聲發出聲音從何而來，第一時間被摀口時，為何不尖叫求救及反抗，在緊張驚嚇時，崔母將兇手身高、體型、衣服穿著及顏色，記得這麼詳細，真是過目不忘超強記憶力。

▲位於北港鎮博愛路的凶宅，在2002年案發後警方封鎖現場進行採證，一直至緝兇未果，再於2017年重啟調查，到19年後的今日，屋內仍保持案發後封鎖原樣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

參與崔曉菁慘死懸案重啟協助調查的林姓警官說，針對該案，2011年調任北港警分局時，此案崔小妹的家屬均已搬離，但曾與同事聊到，最反常之態就是崔小妹媽媽，在嘉義住處貼滿了符咒，好像在防止邪靈，按理說，如果是自己小孩遇害，求來托夢告知兇手是誰都來不及了，怎麼會貼符怕她來找？讓人疑竇的作為，可惜苦無證據。後續重新偵辦也未獲突破，電請監聽也未核准，此案才又如石沈大海，此案一懸案19年。

▲此案崔小妹之家屬均已搬離，但最反常之態就是崔小妹媽媽在住處貼滿了符。（圖／東森新聞）

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