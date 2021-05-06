紅火蟻雲林現蹤咬傷人　西螺大橋下高灘地投藥防制

▲雲林縣西螺鎮公所日前接獲民眾通報，指出週日於西螺大橋高灘地放風箏，不慎踩到蟻窩被「紅色」螞蟻叮咬，出現搔癢症狀。（圖／翻攝自Facebook／鄭玲惠）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺鎮公所日前接獲民眾通報，指出週日於西螺大橋高灘地放風箏，不慎踩到蟻窩被「紅色」螞蟻叮咬，出現搔癢症狀，因此擔心是南美洲紅火蟻，公所立即連絡防疫所勘查。雲林縣動植物防疫所經勘，確認為威脅性較小的熱帶紅火蟻，較不會引起過敏性傷害。目前已進行藥劑防治，也請民眾盡量避開該處。

▲清潔隊已完成防治藥劑投放，農經課也會加強高灘地巡視，確保安全。（圖／翻攝自Facebook／鄭玲惠）

雲林縣動植物防疫所技正鄭安國今天指出，經過實勘，確認為熱帶紅火蟻，並非外來種南美洲紅火蟻，南美洲紅火蟻兵蟻頭部比例較小且後頭部平順無凹陷，熱帶火蟻兵蟻頭部比例較大，熱帶火蟻的威脅性較小，較不會引起過敏性傷害。鄭安國表示，考量高灘地平、假日都有不少民眾前往休憩，建議公所採用較安全的藥劑進行防治，維護安全。

▲雲林縣西螺鎮公所日前接獲民眾通報，指出週日於西螺大橋高灘地放風箏，不慎踩到蟻窩被「紅色」螞蟻叮咬，出現搔癢症狀。（圖／翻攝自Facebook／鄭玲惠）

西螺鎮長鄭玲惠在臉書貼出清潔隊員投藥防治狀況。西螺鎮公所指出，接獲民眾通報後立即連絡防疫所協助勘查，目前清潔隊已完成防治藥劑投放，農經課也會加強高灘地巡視，確保安全，呼籲民眾，前往高灘地休憩的民眾盡量避開投藥處，不要故意去擾動蟻窩，以免招惹蟻群攻擊。

▲清潔隊已完成防治藥劑投放，農經課也會加強高灘地巡視，確保安全。（圖／翻攝自Facebook／鄭玲惠）





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