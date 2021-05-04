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5月賞螢季　雲林縣邀旅客來享受「螢林，漫時光」

▲今年雲林縣府首度整合相關在地資源來辦理螢火蟲推廣活動，與在地業者、團體及雄獅旅行社攜手合作，社區自由行部份推出華山、桂林、樟湖、草嶺、石壁社區等5條遊程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今年雲林縣府首度整合相關在地資源來辦理螢火蟲推廣活動，與在地業者、團體及雄獅旅行社攜手合作，社區自由行部份推出華山、桂林、樟湖、草嶺、石壁社區等5條遊程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林古坑華山生態資源豐富，每年4月至5月為賞螢火蟲最佳期間，縣府整合相關在地資源動地方產業發展，推出5條社區自由行路線及6條賞螢旅遊行程，帶領遊客白天體驗在地產業文化，夜晚觀賞螢火蟲閃爍美景，也準備「雲林螢火蟲季」的限量消費券，縣長張麗善邀請全國民眾來雲林古坑，欣賞螢火蟲飛舞美景。

今年縣府首度整合相關在地資源來辦理螢火蟲推廣活動，與在地業者、團體及雄獅旅行社攜手合作，社區自由行部份推出華山、桂林、樟湖、草嶺、石壁社區等5條遊程；每條遊程各具特色，如樟湖地區推出社區風味餐、手作藍染DIY、桂林推出烤蛇麵及竹編青蛙、華山社區DIY咖啡烘豆及草嶺石壁愛玉、刺殼粿製作及品茶遊程，民眾可選擇自己喜愛遊程來報名。

▲今年雲林縣府首度整合相關在地資源來辦理螢火蟲推廣活動，與在地業者、團體及雄獅旅行社攜手合作，社區自由行部份推出華山、桂林、樟湖、草嶺、石壁社區等5條遊程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲此次螢火蟲季於華山村也推出「螢星六寶盒」無菜單料理，結合當地產業含咖啡、茶葉、筍子、蜂蜜、苦茶油、放山雞，在賞螢之餘亦可品嘗道地特色料理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善指出，古坑美景、生態豐富，佳賞螢地點包括華山小天梯、情人橋、桂林冷水坑、樟湖石橋、草嶺青山坪、梅溪聖境、石壁九芎神木及石壁仙谷等。縣府對提升華山、華南、草嶺石壁等地交通便利性做了諸多努力，就是希望能吸引更多遊客來古坑走走，除了喝咖啡、欣賞夜景外，最近正值螢火蟲季，為夜晚增添浪漫星意，希望大家能來古坑賞螢。

農業處長吳芳銘指出，螢火蟲是環境的重要指標，環境乾淨與否攸關它的存在，此次活動特別為6、7處賞螢點做命名，有「流螢天橋」、「螢星仙境」、「精靈神谷」、「360°螢幕」等，以故事行銷形塑各村落與螢火蟲之間浪漫故事，讓到訪民眾留下深刻印象。

配合此次螢火蟲季於華山村也推出「螢星六寶盒」無菜單料理，結合當地產業含咖啡、茶葉、筍子、蜂蜜、苦茶油、放山雞，在賞螢之餘亦可品嘗道地特色料理，套餐需事先預約，凡10人即可成團。歡迎全台各地民眾一起來「螢林，漫時光」，詳情活動資訊請洽「雲林螢火蟲季」粉絲頁官網查詢。

▲今年雲林縣府首度整合相關在地資源來辦理螢火蟲推廣活動，與在地業者、團體及雄獅旅行社攜手合作，社區自由行部份推出華山、桂林、樟湖、草嶺、石壁社區等5條遊程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲此次活動特別為多處賞螢點做命名，有流螢天橋、螢星仙境、精靈神谷、360°螢幕等，以故事行銷形塑各村落與螢火蟲之間浪漫故事，讓到訪民眾留下深刻印象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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