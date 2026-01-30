　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

結合步道、茶香與夜櫻　石棹打造春季限定山城旅遊

▲▼ 白天走步道、夜晚賞夜櫻　嘉義石棹慢遊茶旅正夯 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 白天走步道、夜晚賞夜櫻　嘉義石棹慢遊茶旅正夯 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

雲霧步道遇見夜櫻浪漫，嘉義石棹茶旅兩日遊正夯夜晚也能賞櫻的浪漫秘境，你體驗過嗎？嘉義阿里山石棹地區結合高山＋茶園、雲霧步道與季節櫻花，推出「茶餐 × 步道 × 櫻花」兩日慢遊行程，白天漫步山林、夜晚欣賞夜櫻點燈，以五感收藏春季限定的山城風景，成為近期備受矚目的旅遊亮點。

▲▼ 白天走步道、夜晚賞夜櫻　嘉義石棹慢遊茶旅正夯 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣文化觀光局推薦，行程首日自「石棹步道群」展開，由茶之道、霧之道、雲之道、霞之道、櫻之道與愛之道等六條主題步道串連而成，沿途可遠眺層層山嵐，穿越整齊茶園與竹林綠蔭，景色隨著高度與光線變化，亦是許多國外旅客指定造訪的健行路線。

▲▼ 白天走步道、夜晚賞夜櫻　嘉義石棹慢遊茶旅正夯 。（圖／嘉義縣政府提供）

其中，「櫻之道」雖為步道群中最短，卻以木棧道兩旁盛開的昭和櫻聞名，白天粉嫩柔美，夜晚在燈光映照下更顯艷麗動人，夜櫻點燈活動預計於花季期間推出，實際時間將另行公布。

▲▼ 白天走步道、夜晚賞夜櫻　嘉義石棹慢遊茶旅正夯 。（圖／嘉義縣政府提供）

步道行程結束後，旅人可就近坐下來品茶歇腳，石棹地區聚集多家特色茶屋與民宿，包括鶴巢民宿、佐一茶屋，以及結合品牌合作的「然井茗露 × 阿里山霧很濃」，在雲霧環繞中細細品味高山茶香，為旅程增添悠閒韻味。

▲▼ 白天走步道、夜晚賞夜櫻　嘉義石棹慢遊茶旅正夯 。（圖／嘉義縣政府提供）

第二天行程延續茶香記憶，走訪阿里山茶的重要產地，位於海拔約一千兩百公尺的「林園製茶」，推出結合在地風味的特色茶餐，其中少見的炸茶葉料理深受遊客喜愛，不少人更直接整包購買作為伴手禮，園區亦提供古厝茶席體驗、採茶揉茶及植栽手作等活動，需事先預約。

▲▼ 白天走步道、夜晚賞夜櫻　嘉義石棹慢遊茶旅正夯 。（圖／嘉義縣政府提供）

行程最後前往「生力農場」，在群山環繞下享用茶入菜料理，飯後可至戶外平台小坐，品嚐咖啡，或參加品茗與茶園導覽體驗，讓身心徹底沉浸於阿里山的慢活節奏。

結合自然、生態與茶文化的石棹之旅，正適合想暫離城市、深度感受嘉義山林魅力的旅人，更多燈會與旅遊資訊，請至「慢遊嘉義」粉絲專頁，或加入「慢遊嘉義」Line@（@chiayitravel）查詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
老司機點名「10款不耐用車型」！日系品牌也上榜
BTS來台開唱！訂房被取消一查傻了：雙倍價
快看姓名！中3個免費住六福莊
快訊／加油站斷油撤離！台中大火8店面燒毀...急發空污警報
黃仁勳鬆口「可能會有機會」　輝達台北第二總部話題升溫
飛機行李架「不要放1物」慘變水濂洞！一票苦主：一堆人講不聽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

除夕加班清運　台東春節垃圾收運時間出爐

進教會入社區防詐騙　東港警「先停先問」守住民眾荷包

提升第一線執勤安全　熱心企業捐防割手套守護員警安全

高鐵台中站也買得到　南投精品咖啡新品進駐路易莎15實體店面

枋寮警集結善心送別人生最後一程　助弱勢家庭度喪親難關

台南鐵路地下化全線軌道接合　黃偉哲期許2026年底如期如質通車

結合步道、茶香與夜櫻　石棹打造春季限定山城旅遊

仁愛鄉公所災後重建普發現金　警方護鈔到位守護村長領鈔安全

台南7師獲全國「績優因材網A2講師」　樹立適性教學典範

玫瑰南瓜饅頭飄香　北庄社區長輩祈福求健康

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

活潑土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝　兒嘆：神經病很多

除夕加班清運　台東春節垃圾收運時間出爐

進教會入社區防詐騙　東港警「先停先問」守住民眾荷包

提升第一線執勤安全　熱心企業捐防割手套守護員警安全

高鐵台中站也買得到　南投精品咖啡新品進駐路易莎15實體店面

枋寮警集結善心送別人生最後一程　助弱勢家庭度喪親難關

台南鐵路地下化全線軌道接合　黃偉哲期許2026年底如期如質通車

結合步道、茶香與夜櫻　石棹打造春季限定山城旅遊

仁愛鄉公所災後重建普發現金　警方護鈔到位守護村長領鈔安全

台南7師獲全國「績優因材網A2講師」　樹立適性教學典範

玫瑰南瓜饅頭飄香　北庄社區長輩祈福求健康

台北「樂活夜櫻季」今點燈！寒櫻初綻放　過年期間最美

高雄女富婆淪肥羊！40天被詐2170萬　5車手「哭窮」慘被法官打臉

除夕加班清運　台東春節垃圾收運時間出爐

全球僅30國70顆！九九峰氦氣球漏夜組裝完成　充氣成形提前亮相

李惠雯逼死一家五口！喊「家有5孩」求60萬交保　法官打臉再押2月月

記者冷爆等到不耐煩！當場飆張員瑛：早點來吧　她尷尬表情全被拍

萬海看今年美國線表現優於去年　紅海難全面復航加塞港化解過剩

買票的人氣炸！埃及法老展「遇超爛1狀況」　奇美博物館急改規定

首爾地鐵驚魂！上廁所發現「2條蟒蛇」　竟是遭遺棄瀕危物種

進教會入社區防詐騙　東港警「先停先問」守住民眾荷包

【黃爸爸怕你餓】黃仁勳台語問：誰肚子餓？ 一抵台狂發三明治、養樂多XD

地方熱門新聞

台電桃園區處員工自發集資送暖

無照駕駛罰則將加重　台東警籲遵守交通安全

南投縣警局新任主任秘書、南投等四分局長聯合交接

美國愛達荷州學研團　訪問桃園天際線

巴黎世界美容醫學大會揭玻尿酸遲發腫塊風險醫美副作用要重視

南消東門分隊自研人員管制APP勇奪市府創新競賽特優

科技農機下田　傳統施肥工時大減

台南鐵路地下化全線軌道接合黃偉哲期許2026年底如期如質通車

鼻頭國小學童訪瑞芳警分局　童聲致謝守護地方安全

台南7師獲全國「績優因材網A2講師」樹立適性教學典範

玫瑰南瓜饅頭飄香　北庄社區長輩祈福求健康

「食」尚新聲代發聲！ 台南健康飲食小主播勇奪全國佳績

南投精品咖啡新品進駐路易莎15間實體店面

陳亭妃下營鐵馬謝票用「女性溫度」走進基層找回人民信任

更多熱門

相關新聞

嘉義慢遊　雲梯、竹林、雲海一次滿足

嘉義慢遊　雲梯、竹林、雲海一次滿足

嘉義縣的深度體驗旅遊與慢遊風潮近年備受矚目，位於嘉義梅山、阿里山山脈間的太平與瑞里地區，以雲海、竹林、吊橋及四季更迭的花景，交織出豐富山林風貌，更適合來場療癒自然之旅。

打卡炮仗花與自行車道　嘉義春節旅遊攻略

打卡炮仗花與自行車道　嘉義春節旅遊攻略

嘉義梅山公園花海正美　順遊3大城堡

嘉義梅山公園花海正美　順遊3大城堡

嘉義優鮮年節禮盒型錄線上看！

嘉義優鮮年節禮盒型錄線上看！

阿里山賓館房價惹議　今再聲明：非實際賣價

阿里山賓館房價惹議　今再聲明：非實際賣價

關鍵字：

嘉義旅遊夜櫻秘境石棹步道阿里山茶慢遊嘉義

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

台中火警連燒5店面家具行陷火海畫面曝

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

虎航大量取消飛日本航班　業者曝原因

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

女拍性愛片分手後被轉發　現任男友收到崩潰

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面