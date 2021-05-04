農民職災保險5月推傷害給付加倍保障　雲林農民自負額縣府包了

▲農民職業災害保險，讓農民在田間從事農業工作操作農機具受傷、跌傷或骨折、農藥中毒甚至中暑等意外傷害，都有職災保險給付的保障。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

農民職業災害保險自2018年試辦，開辦傷害給付、就醫津貼、身心障礙給付及喪葬津貼等4項給付，讓農民在發生職業傷害或意外事故時，有保險給付給予經濟上保障。雲林縣政府每年編列預算，全額補助農民自行負擔之每月15元保費至今，雲林縣投保人數達5萬6千多人居全國之冠，投保率高於全國的27.66%近2倍。

雲林縣政府農業處長吳芳銘表示，縣府曾向農委會反應修法提高農民職災保險給付金額，獲農委會採納，故於今（2021）年5月起推動「提高農民職災保險傷害給付制度」，農民得依其意願選擇參加 「一般傷害給付」或「增給傷害給付」。

農業處說明，現行農民職災保險總保費為25元/月，農民負擔為15元/月，給付金額第1年為7,140元/月；未來若選擇「增給傷害給付」方案，總保費為33元/月，農民負擔為20元/月，給付金額增加1倍，第1年為14,280元/月(即476元/日)，而農民每月所增加保費5元亦將由雲林縣政府全額買單，讓農民傷害給付能獲得雙倍保障，保費亦維持零負擔。

農民在田間從事農業工作操作農機具受傷、跌傷或骨折、農藥中毒甚至中暑等意外傷害，都有職災保險給付的保障。農業處指出，雲林縣109年度獲理賠件數563件，總給付金額達1,376萬元。縣府呼籲，實際從事農業工作符合資格農民，還未投保者，可儘速前往戶籍所在地農會提出申請，依其自身需求選擇一般傷害給付或增給傷害給付；已加保農民職災保險的農民，有原先一般傷害給付的保障，可於每年5或11月填具申請書向農會申請調整為增給傷害給付，保障自身權益，安心從農，保費免負擔。

▲選擇「增給傷害給付」方案，農民每月所增加保費5元亦將由雲林縣政府全額買單，讓農民傷害給付能獲得雙倍保障，保費亦維持零負擔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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