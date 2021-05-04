　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

農民職災保險5月推傷害給付加倍保障　雲林農民自負額縣府包了

▲農民職業災害保險，讓農民在田間從事農業工作操作農機具受傷、跌傷或骨折、農藥中毒甚至中暑等意外傷害，都有職災保險給付的保障。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲農民職業災害保險，讓農民在田間從事農業工作操作農機具受傷、跌傷或骨折、農藥中毒甚至中暑等意外傷害，都有職災保險給付的保障。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

農民職業災害保險自2018年試辦，開辦傷害給付、就醫津貼、身心障礙給付及喪葬津貼等4項給付，讓農民在發生職業傷害或意外事故時，有保險給付給予經濟上保障。雲林縣政府每年編列預算，全額補助農民自行負擔之每月15元保費至今，雲林縣投保人數達5萬6千多人居全國之冠，投保率高於全國的27.66%近2倍。

雲林縣政府農業處長吳芳銘表示，縣府曾向農委會反應修法提高農民職災保險給付金額，獲農委會採納，故於今（2021）年5月起推動「提高農民職災保險傷害給付制度」，農民得依其意願選擇參加 「一般傷害給付」或「增給傷害給付」。

農業處說明，現行農民職災保險總保費為25元/月，農民負擔為15元/月，給付金額第1年為7,140元/月；未來若選擇「增給傷害給付」方案，總保費為33元/月，農民負擔為20元/月，給付金額增加1倍，第1年為14,280元/月(即476元/日)，而農民每月所增加保費5元亦將由雲林縣政府全額買單，讓農民傷害給付能獲得雙倍保障，保費亦維持零負擔。

農民在田間從事農業工作操作農機具受傷、跌傷或骨折、農藥中毒甚至中暑等意外傷害，都有職災保險給付的保障。農業處指出，雲林縣109年度獲理賠件數563件，總給付金額達1,376萬元。縣府呼籲，實際從事農業工作符合資格農民，還未投保者，可儘速前往戶籍所在地農會提出申請，依其自身需求選擇一般傷害給付或增給傷害給付；已加保農民職災保險的農民，有原先一般傷害給付的保障，可於每年5或11月填具申請書向農會申請調整為增給傷害給付，保障自身權益，安心從農，保費免負擔。

▲農民職業災害保險，讓農民在田間從事農業工作操作農機具受傷、跌傷或骨折、農藥中毒甚至中暑等意外傷害，都有職災保險給付的保障。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲選擇「增給傷害給付」方案，農民每月所增加保費5元亦將由雲林縣政府全額買單，讓農民傷害給付能獲得雙倍保障，保費亦維持零負擔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►Her今天推出「專櫃熱銷明星小物組」7選1，原價1960元，特價555元


►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►雲林8旬老夫妻派出所外爭執　警助排解一問心酸了

►今天媽祖誕辰！　雲林信徒準備「聖蛋」祈福超吸睛　

►黑衣人餐廳潑蟑太囂張　徐國勇：全力掃蕩不法份子

►炸轎「炮灰人」！　北港媽祖遶境2轎伕變黑人　網友：太酷了

►北港炸轎「炮灰人」本尊現身　護轎10年原因曝！有練過要洗1小時

ET快訊
SWAG要復活了！　「遵守10條件」可重新發車
中橫3死手機藏密碼！　Dcard「心情版」相約赴黃泉
他曬「民國76年中鋼紙本股票」！網一看跪了：公司會很想買回去
快訊／墨西哥高架橋突崩塌　列車斷成兩截！死傷慘重

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

農民職災保險5月推傷害給付加倍保障　雲林農民自負額縣府包了

獨／高雄警辦【正義無雙】聯展匯聚警界插畫家　筆下萌熊吸睛可愛

鐵證在目！花蓮檳榔賊深夜行竊遇警攔查　車廂打開...警所報到

生育津貼再加碼！雲林縣推動幸福成家　打造友善婚育亮點縣市

交通更順暢　台南市區1300處號誌週期改善　

潮州義交5月起加入3路口防制事故　確保用路人安全

今天媽祖誕辰！　雲林信徒準備「聖蛋」祈福超吸睛　

台南南區知名夜店凌晨失火　客人員工及時疏散無傷亡

諾富特群聚南投有6人！員工、遊覽車司機、一家4口列居家隔離

石門「富基漁港」中藝術盛會　北海岸時尚藝術季5／8魅力開跑

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

被霸凌哭一個月「起床就看不到」　女孩近乎失明...教化妝找回自信！

雷／《全明星》MVP出爐…嘉賓被轟回應：有選手罵髒話！　鼓鼓遭點名「態度需加油」

松山分局之亂關鍵96秒曝光！　所長站電腦前格式化監視器影片

2男持千隻蟑螂「砸700人警餐敘」　台北警察局長陳嘉昌也在場！

水情吃緊！洗車場慶生「噴泡沫」　壽星遭惡整...網怒：有夠浪費水

農民職災保險5月推傷害給付加倍保障　雲林農民自負額縣府包了

獨／高雄警辦【正義無雙】聯展匯聚警界插畫家　筆下萌熊吸睛可愛

鐵證在目！花蓮檳榔賊深夜行竊遇警攔查　車廂打開...警所報到

生育津貼再加碼！雲林縣推動幸福成家　打造友善婚育亮點縣市

交通更順暢　台南市區1300處號誌週期改善　

潮州義交5月起加入3路口防制事故　確保用路人安全

今天媽祖誕辰！　雲林信徒準備「聖蛋」祈福超吸睛　

台南南區知名夜店凌晨失火　客人員工及時疏散無傷亡

諾富特群聚南投有6人！員工、遊覽車司機、一家4口列居家隔離

石門「富基漁港」中藝術盛會　北海岸時尚藝術季5／8魅力開跑

中職二軍／江少慶登板153公里　2局飆4K連挨2安丟分

曾去「蘆洲2地點」　水電工足跡曝光！

秒成火球！高雄男等紅燈引擎蓋竄濃煙　10年老車瞬間毀了

新增機師、空服員確診「2人專案採檢曾陰性」出現症狀才確診

華航案延燒！陳時中：北北桃醫院、長照機構停止探病

導航又闖禍！日籍遊客赴山區賞螢「車卡山路」　警麻繩救援

林道巨樹倒擋路！瑞穗1車2人受困　警民冒雨鋸樹救援

不放棄！員林高中曾子濬罹患血癌休學2年　繁星錄取北醫大

華航機師確診再+1！　足跡曝光曾去「飛鏢運動酒吧」

父母贊助婚戒「只能挑銀樓」！女友想買有品牌...他崩潰：如何協調

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

地方熱門新聞

南投衛生局：6人皆未確診

瑞莎遭控挖角搶功、帳目不清　鄭文燦回應了

石門富基漁港　北海岸時尚藝術季5/8開跑

高中生洗車場慶生　壽星遭綁噴泡沫

台南南區知名夜店凌晨失火無傷亡

國圖南館工程正式上網預計2024完工

「莒光公園遊戲場」兒童玩翻超嗨　快來遛小孩！

雲林老夫妻派出所外爭執　警助排解一問心酸了

中正大學1教師3學生與確診個案共進晚餐

陳時中關懷防疫旅宿工作人員疫苗接種

苗栗亂丟垃圾4個月破萬件！檢舉達人單月賺38萬獎金

基隆月眉國小8月熄燈　6/5歡迎校友回娘家

車商豪擲7000萬！　旗艦店落腳嘉義市

台南市區1300處號誌週期改善

更多熱門

相關新聞

生育津貼再加碼！雲林縣打造友善婚育亮點縣市

生育津貼再加碼！雲林縣打造友善婚育亮點縣市

雲林縣政府為鼓勵年輕人結婚、生子，整合各局處資源，推出「幸福成家三部曲」政策，盼藉結婚、生育、教養福利措施，協助減輕年輕人的負擔。雲林縣長張麗善宣布，即日起加碼生育津貼，第1胎1萬元、第2胎2萬元、第三胎3萬元...第十胎10萬，生越多領越多，希望提升雲林生育率，減緩少子化衝擊。

有財不代表自由！AIA友邦人壽總經理衝退休市場　外婆叮嚀是關鍵

有財不代表自由！AIA友邦人壽總經理衝退休市場　外婆叮嚀是關鍵

國票金想併購銀行、保險　董事長：只要有機會都會再洽談！

國票金想併購銀行、保險　董事長：只要有機會都會再洽談！

「蔬果界台積電」傳倒閉　至少300農民受害

「蔬果界台積電」傳倒閉　至少300農民受害

「巨無霸南瓜」苦無買主　台南巡守大隊長掏腰包

「巨無霸南瓜」苦無買主　台南巡守大隊長掏腰包

關鍵字：

農民職業災害保險保障傷害給付雲林縣政府

讀者迴響

熱門新聞

莊凌芸殞落　最後503秒自拍曝光

台中彰化也亮紅燈！台北市「共11人確診」轉紅

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

屁孩踢爆電影巨幕！整片換新要價77萬元

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

獨／「最乾淨」兇宅現況曝！滿屋符咒擋血鞋印

獨／陳嘉昌出席700人義警餐敘　遭砸上千隻蟑螂滿地竄逃

衰男花62萬娶越南嫩妻　海選40女挑中她竟成噩夢

國一14歲當爸！大學「升格3寶爸」全班震撼

李千那、是元介「根本沒分手」

快訊／微軟創辦人比爾蓋茲　宣布與27年妻子離婚

即／Yahoo賣掉了　Apollo砸1400億元成交

莊凌芸存款「留給小寶寶」輕生前和媽私訊曝！

陳鎮川一家3口團聚曬娃：等到你了

見野生哈士基！網：以為戴安全帽

更多

最夯影音

更多
雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了
男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面