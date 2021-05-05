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推廣雲林鳳梨　林內農會百人動手包「金旺來」五穀肉粽

▲林內鄉農會今日推出「金旺來」五穀肉粽，並舉辦「2021共同推廣鳳梨粽，百人齊手包肉粽活動」開拓多元行銷管道卯足全力賣鳳梨，幫助農民增加銷售機會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林內鄉農會今日推出「金旺來」五穀肉粽，並舉辦「2021共同推廣鳳梨粽，百人齊手包肉粽活動」開拓多元行銷管道卯足全力賣鳳梨，幫助農民增加銷售機會。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣古坑鄉和林內鄉均栽種優質金鑽鳳梨，現值進入盛產期，林內鄉農會相繼推出鳳梨果乾、鳳梨高麗菜水餃後，今（5）日推出「金旺來」五穀肉粽，並舉辦「2021共同推廣鳳梨粽，百人齊手包肉粽活動」開拓多元行銷管道卯足全力賣鳳梨，幫助農民增加銷售機會。

林內鄉鳳梨種植面積約200公頃，1公頃產量約60公噸，5月到7月初為盛產期，林內鄉農會總幹事黃國洲指出，今年推出金旺來五穀包粽，不但含有健康的五穀米和在地的好鳳梨，還包入國產豬肉以及花生和香菇等好料，一顆粽子約200公克富含多種雲林在地的好農產，還有「包中」和「旺旺來」的祝福在其中。

▲林內鄉農會今日推出「金旺來」五穀肉粽，並舉辦「2021共同推廣鳳梨粽，百人齊手包肉粽活動」開拓多元行銷管道卯足全力賣鳳梨，幫助農民增加銷售機會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日上午包肉粽活動，由家政班帶領社區小學生，體驗包粽的傳統手藝。（圖／記者蔡佩旻攝）

總幹事黃國洲說，林內農會除了生鮮以外，還製作金旺來包粽跟鳳梨乾以及高麗菜鳳梨餃子，也跟農糧署簽了20公噸的鳳梨加工，藉此穩定鳳梨價格，幫助農民保障收益，目前透過縣府協助，已取得超過兩千五百箱鳳梨訂單，非常感謝縣府對農產品的行銷不遺餘力，也希望能用各種方式，幫助農民增加銷售機會。

今日上午包肉粽活動，由家政班帶領社區小學生，體驗包粽的傳統手藝，農會表示，這次金旺來五穀包粽除了10入的包裝，更為小家庭推出6入的禮盒，即日起正式預購，限量一萬五千顆，售完為止。訂購專線請洽林內鄉農會05-5892002轉31。

▲林內鄉農會今日推出「金旺來」五穀肉粽，並舉辦「2021共同推廣鳳梨粽，百人齊手包肉粽活動」開拓多元行銷管道卯足全力賣鳳梨，幫助農民增加銷售機會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日上午包肉粽活動，由家政班帶領社區小學生，體驗包粽的傳統手藝。（圖／記者蔡佩旻攝）


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