雲林善諸橋沈陷封閉7年　嘉邑行善團3600萬助蓋新橋...動工！

▲大埤鄉善諸橋因橋樑、橋墩變位、沉陷，2014年12月封閉至今。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣大埤鄉善諸橋為雲林縣大埤鄉、嘉義縣大林鎮村里間重要聯絡通道，因橋樑、橋墩出現變位、沉陷，2014年12月封閉，經嘉邑行善團協助改建，今天（5日）舉行動工典禮，工程完工後將嘉惠農民耕作通行往來便利，提供大埤鄉民交通及就醫更快速便捷的道路。

▲善諸橋改建案，經嘉邑行善團投注3600多萬，雲林縣府、嘉義縣府各籌上千萬元經費，5日動工。雲林縣長張麗善、嘉義縣長翁章梁、大埤鄉長林森寶及雲嘉多位地方民代都出席動工儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣大埤鄉善諸橋原長85公尺、寬5.4公尺，系屬北港溪水系的支流三疊溪，因本橋梁橋墩有變位及沉陷情形發生，經縣府2014年橋樑檢測後封閉。雲林縣政府表示，封閉善諸橋造成鄉民交通不便，除獲行善團同意協助改建橋樑，縣府亦積極籌措財源，建構新橋於舊橋上游約150公尺的位置。

工務處長汪令堯說明，新善諸橋橋梁主體3600多萬由嘉邑行善團協助，規劃橋長為105公尺、橋寬為7公尺，採預鑄預力混凝土I型梁為橋梁結構型式，設置雙向各一3.5米標準車道、路肩及護欄；南側、北側引道由嘉義、雲林縣府分別負擔1000多及1200多萬元，規劃設計費也由雲林縣府負擔。

▲善諸橋因橋樑橋墩變位、沉陷，2014年12月封閉，經嘉邑行善團投注3600多萬，雲林縣府、嘉義縣府各籌上千萬元經費，協助改建，5日舉行動工典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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