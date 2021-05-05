北港「倒水美人」雕像埋30年　剛出土底座就被偷！竊嫌辯學術研究

▲知名古物倒水美人雕像的「底座」遭偷，北港警方循線找回，將6名竊嫌依《竊盜罪》函送法辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港運動公園約50年前，由台灣國寶剪粘大師江清露打造了兩座大型塑像「擲鐵餅」和「倒水美人」，其中倒水美人因公園整修，將噴水池直接填平，而倒水美人雕像塵封地底，今年3月北港國中師生家長考古挖掘，不料月初驚傳出土底座遭偷，北港警方循線找回底座，將多名竊嫌依《竊盜罪》函送法辦。

北港運動公園約50年前有一座噴水池，而池中央的「倒水美人」雕像，更是各地遊客到訪拍照留念的必賞景點，可謂是如今的「熱門打卡點」。「擲鐵餅」目前仍保存在公園大門口，但「倒水美人」約30年前公園整建將噴水池填平，雕像後來不知去向，今年一名北港鎮民意外得知雕像就塵封原處地底，經與地方討論，3月由北港國中師生家長出錢出力考古挖掘，終讓古物終重見天日。

▲倒水美人雕像陳封地底30年，今年3月由北港國中師生家長出錢出力考古挖掘，終讓其重見天日。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港鎮公所民政課課長楊向榮表示，出土後的「倒水美人」早已由北港鎮公所先行移置他處存放，未料前天（3日）公所派員前往公園，欲將底座搬回存放時，發現底座不知何時已不翼而飛，隨即調閱監視器查看，發現5月1日有5、6名竊嫌進入運動公園，將雕像底座搬上車輛直接載走，趕緊向警方報案。楊向榮說，感謝警方迅速尋回底座，日後將加強保存，並儘速進行修復作業。

據了解，該作雕像出土後曾有文史工作團隊向北港鎮公所發文商借，想為古文物進行考察研究，不過4月30才收到商借公文，還未處理回函，底座在5月1日就被搬走；警方在獲報後迅速找回底座，且竊嫌自述取借作為學術研究作用。

北港警分局北辰派出所長楊錦坤指出，接獲鎮公所報案後，隨即依公所提供支監視器畫面依據車牌找到車主並掌握到多名涉案人，第一時間先將底座載回保管，目前已傳喚相關涉案人到案說明，全案訊後依《竊盜罪》函送雲林地檢署偵辦。

▲北港文史人士指出，江清露是早年國內剪粘陶藝及寺廟修整的知名大師，很少有泥塑作品，北港公園這兩件作品彌足珍貴，期待公部門能善加收藏保護。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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