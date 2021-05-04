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今天媽祖誕辰！　雲林信徒準備「聖蛋」祈福超吸睛　

▲多位信徒帶了十樣創意供品前往西螺福興宮向太平媽組祝壽，其中最吸睛的是雞蛋上雕刻媽祖Q版神像，即媽祖聖誕、「聖蛋」祝壽之意。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林西螺福興宮太平媽祖廟慶賀媽祖聖誕，多名信徒集資準備十款創意供品前往向太平媽祖祝壽擺設滿席。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今（4）日為農曆3月23日「媽祖誕辰」，全台各地媽祖廟每逢農曆三月媽祖生日前後，都會舉行祝壽慶典。雲林西螺福興宮太平媽祖廟慶賀媽祖聖誕，昨日多位信徒帶了十款創意供品前往向媽祖祝壽，其中最吸睛的是雞蛋上雕刻媽祖Q版神像，即媽祖聖誕、「聖蛋」祝壽之意。

▲多位信徒帶了十樣創意供品前往西螺福興宮向太平媽組祝壽，其中最吸睛的是雞蛋上雕刻媽祖Q版神像，即媽祖聖誕、「聖蛋」祝壽之意。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲供品中最吸睛的是雞蛋上雕刻媽祖Q版神像，即媽祖聖誕、「聖蛋」祝壽之意。（圖／記者蔡佩旻攝）

農曆3月23日是媽祖聖誕之日，信徒都會準備壽桃、麵線等供品前往媽祖廟向媽祖祝壽祈求平安，有信眾發現供桌上陳設許多供品，除了多種顏色的壽龜、麻糬、金牌餅外，還有雷雕雞蛋，雞蛋上雕刻Q版媽祖神像，讓信眾看到覺得非常可愛，除了拍照打卡之外也紛紛向廟方查詢如能索取拜過的「聖蛋」。

▲多位信徒帶了十樣創意供品前往西螺福興宮向太平媽組祝壽，其中最吸睛的是雞蛋上雕刻媽祖Q版神像，即媽祖聖誕、「聖蛋」祝壽之意。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「神祈寶貝」造型包子，成為小孩最希望拿到的供品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

信眾黃小姐表示，這些供品是由多位信徒集資準備，包含有壽桃、鳳梨、金牌造型餅乾、麻糬錢幣、姻緣大餅、神祈寶貝包子、咬錢金龜、福氣壽龜、元氣紅龜還有象徵生生不息的雷射雕刻「媽祖聖蛋」80斤等，一共十款。

▲多位信徒帶了十樣創意供品前往西螺福興宮向太平媽組祝壽，其中最吸睛的是雞蛋上雕刻媽祖Q版神像，即媽祖聖誕、「聖蛋」祝壽之意。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲咬錢金龜、福氣紅龜、元氣健康龜，都帶有祝賀長壽之意，由西螺知名老店正莊麻糬接單訂製。（圖／記者蔡佩旻攝）

黃小姐說，當時會想到使用蛋雕，其實是來自生日紅的創意延伸，所以準備約80斤的雞蛋，先委託廠商在土雞蛋上以雷射雕刻，刻畫上太平媽祖的Q版神像，再經過水煮慢熟，儘管小心控溫，水煮過程還是破了不少顆，但也還好成功率算高。整批創意壽禮向媽祖祝壽後，後續處置全交由廟方全權處理。

▲多位信徒帶了十樣創意供品前往西螺福興宮向太平媽組祝壽，其中最吸睛的是雞蛋上雕刻媽祖Q版神像，即媽祖聖誕、「聖蛋」祝壽之意。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲信眾黃小姐表示，滿桌的供品是由多位信徒集資準備。（圖／記者蔡佩旻攝）

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