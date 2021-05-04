生育津貼再加碼！雲林縣推動幸福成家　打造友善婚育亮點縣市

▲雲林縣長張麗善宣布，縣府加碼鼓勵生育第2胎以上的家庭，階梯式提高生育津貼，生育第1胎1萬元、第2胎2萬元、第三胎3萬…第10胎10萬元，生越多領越多。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為鼓勵年輕人結婚、生子，整合各局處資源，推出「幸福成家三部曲」政策，盼藉結婚、生育、教養福利措施，協助減輕年輕人的負擔。雲林縣長張麗善宣布，即日起加碼生育津貼，第1胎1萬元、第2胎2萬元、第三胎3萬元...第十胎10萬，生越多領越多，希望提升雲林生育率，減緩少子化衝擊。

雲林縣近5年來每年出生人數比死亡少近3000人，縣長張麗善指出，雲林縣近5年人口數呈現負成長，平均出生數僅4415人，平均死亡數卻有7259人，一消一長每年減少近3千人口數，對雲林造成嚴重衝擊，為鼓勵青年朋友勇於結婚、生子，縣府整合各局處資源，推出幸福成家三部曲，從結婚、生育到教養提出各項政策，希望減輕年輕人負擔，讓青年沒有壓力，願意結婚生子。

張麗善進一步表示，縣府決定加碼鼓勵生育第2胎以上的家庭，階梯式提高生育津貼，生育第1胎1萬元、第2胎2萬元、第三胎3萬…第10胎10萬元，生越多領越多。此外，為了減輕不孕夫妻施行人工生殖技術的經濟負擔，縣府特別與臺大雲林分院合作，2020年起針對設籍縣內有不孕症治療需求的夫妻，提供接受人工生殖（試管嬰兒）技術補助，補助金額最高2萬元。

張麗善強調，少子女化對策的思維，非僅在改善友善托育措施，另在於提出平衡家庭與工作的作法，非只投入津貼補助刺激提高生育率，相對地，希望建構完善的家庭照顧措施，讓雲林鄉親能夠在家務與工作之間取得平衡，以降低家庭養兒育女的各項負擔。

所以她要求縣府同仁研擬政策與措施，以「結婚」、「生育」及「教養」三大面向，擬定雲林「幸福成家三部曲」，整合未婚聯誼活動、婚禮產業優惠、各項生育及托育補助、提升教養環境等資源，鄉親可隨時透過「雲林nubi」APP，了解每個階段可獲得的福利。

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