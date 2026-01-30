台南7師獲全國「績優因材網A2講師」　樹立適性教學典範

▲「2025年度績優因材網A2講師甄選」，台南市教師團隊在全國激烈競爭中脫穎而出，一舉拿下典範獎、傑出獎及優秀獎等多項榮譽，共有7位教師獲獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

教育部委託國立台中教育大學辦理的「2025年度績優因材網A2講師甄選」結果日前出爐，台南市教師團隊在全國激烈競爭中脫穎而出，一舉拿下典範獎、傑出獎及優秀獎等多項榮譽，共有7位教師獲獎，充分展現台南深耕數位教學與推動適性教育的亮眼成果。

台南市長黃偉哲表示，「因材網」是落實因材施教的重要工具，透過知識結構診斷功能，教師能精準掌握學生的學習狀況與瓶頸。此次獲獎教師善用數位平台，讓學生從被動學習轉為主動探索，展現數位工具在教學現場的高度價值。市府未來也將持續挹注資源，支持績優講師發揮帶頭作用，推動台南朝智慧學習城市邁進。

教育局長鄭新輝指出，台南市推動數位學習能領先全國，關鍵在於教師能將數位平台實際融入課堂教學。此次獲獎教師不僅具備因材網A2講師的專業操作能力，更能結合多元教學策略，協助學校落實「減負增效」的教學目標，帶動整體教學品質提升。

榮獲最高榮譽「典範獎」的土城高中教師戴嘉靚，擔任因材網高中生物教材研發計畫負責人，長期規劃並推動全國教師研習。她針對多元選修及學習扶助情境，運用任務指派與組卷功能設計適性教案，並製作教學短影片分享實務經驗，同時引導學生善用平台資源規劃自主學習計畫，展現數位工具在高中教學的深度應用。

獲得「傑出獎」的兩位教師，則成功將平台功能轉化為精準教學利器。永康國中教師林柏寬秉持「精準診斷、溫暖導學」理念，運用知識結構星空圖找出學習斷點，結合影音與互動試題，讓科技教學更具溫度；崇學國小教師張琬翔則整合遊戲化學習與AI輔助機制，透過「因雄崛起」及AI提問工具，引導學生寫作與深度思考，並以入班示範與共備方式，展現領航教師的專業影響力。

另外，榮獲「優秀獎」的4位教師同樣各具特色。和順國中教師林信廷結合生成式AI與因材網資源，發展理化探究課程，引導學生與AI協作學習；仙草實小教師馬毓君以學生為核心，透過教學實證研究強化因材網在自主學習上的應用；長興國小教師陳文凱推動「自學、共學、互學、導學」四學模式，協助教師解讀學習診斷數據並轉化為教學策略；賢北國小教師張志仁則將因材網融入PBL專題學習，培養學生自我調節學習能力，讓學習與在地議題緊密結合。

教育局表示，數位學習是一場長期且持續進化的教育工程，本次7位獲獎教師在教學實踐與推廣分享上表現卓越，成功樹立適性教學的優秀典範。未來將持續整合因材網資源，強化專業支持系統，協助更多教師深化數位工具與課程教學的融合，全面提升台南教育競爭力。