韓陸軍慘被狂操！父淚訴兒腳踝韌帶破裂遭輕忽：已連5個月不能走

▲南韓陸軍受訓時腳踝韌帶斷裂，卻先後遭軍醫誤診、部隊指揮官迴避責任。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓軍方近日又爆出許多弊端！除了士兵的防疫規則過於嚴苛、隔離時供餐品質遠比囚犯還差，一名父親痛訴，陸軍服役的兒子在游擊訓練時腳踝韌帶破裂，沒想到卻被軍方認為是在裝病而棄之不顧，造成傷口發炎、高燒，儘管術後回歸部隊，卻因隔離時從樓梯跌落，因軍方迴避責任、誤診，最後連續5個多月無法行走，引發憂鬱症狀。

根據韓媒《中央日報》，南韓一名父親3日向陸軍訓練所匿名投訴臉書粉絲專頁描述自己兒子的遭遇。他表示，在陸軍尚武台（상무대）服役的兒子去年11月游擊訓練時，在接受「起立坐下」300下的過程中腳踝韌帶破裂而疼痛不堪。

他表示，儘管兒子已先在國軍咸平醫院接受診療，並向上級請示，卻被對方認為是在裝病，2個多月以來遭棄置不管，造成傷口發炎、高燒不斷，最後還被關在沒有設置暖氣設備的理髮室達24小時，當時是酷寒的1月。

他回憶，兒子韌帶受傷3個月後才被安排至世宗忠南大學醫院接受腳踝韌帶手術，儘管已回歸部隊，卻在隔離過程中3度從樓梯跌落，造成手術時的舊傷部位復發、惡化，然而部隊指揮官卻只有一句「我只是遵照SOP進行隔離」，企圖轉嫁、迴避責任，還向該名父親表示，「你就自己帶你的兒子回去接受治療吧」。

該名陸軍的確於事後再度接受治療，卻在休假用完的情況下被迫回到國軍大田醫院的崗位，而在接受軍醫官診療時，又被對方拒絕住院接受治療。該名陸軍在不斷反覆發炎、高燒下被迫服用抗生素與止痛藥，最後才又住院接受3個月的治療，極度的生理痛苦與服用抗生素的副作用，讓該名陸軍憂鬱症狀加劇。

該則貼文最後才終於引來南韓國防部極度關切！根據韓媒《每日經濟》，國防部發言人夫勝燦（부승찬）於4日表示，將該部隊延遲治療、隔離問題、軍醫誤診等事件視為嚴重的事態，對此表示極度遺憾，除了將全權負責該名陸軍的醫療費用，並已安排進行相關監察工作。

►醫科生酒醉墜河死因成謎！鞋子成破案關鍵...他媽一聽嚇得馬上丟

品木宣言靈芝水下殺！安撫痘痘肌只要1399元

