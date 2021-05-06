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澳媒：台海若戰爭　澳洲可能需「支持美國」協防台灣

▲▼中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

▲中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

文／中央社記者丘德真雪梨6日專電

「澳洲金融時報」配合報導外交部長吳釗燮的專訪內容發表社論，認為中國將持續於「未達戰爭狀態的灰色地帶」內採取攻擊；但假如台海發生戰爭，澳洲或需履行「美澳紐防衛公約」支援美國協防台灣。

「澳洲金融時報」（Australian FinancialReview）今天除了大篇幅報導吳釗燮的專訪內容，更以標題「澳洲須慬防台灣海峽戰爭」刊登社論。內容提到台海情勢日益緊張，又提到澳洲政府近日針對中國軍事威脅而發表的強硬言論；但「澳洲金融時報」認為，中國可能不會在短期內全面開戰，而且中國缺乏針對台灣發動兩棲攻擊所需的海軍硬體。

「澳洲金融時報」在社論中指出，中國將會持續於「未達戰爭狀態的灰色地帶」範圍內採取攻擊（thegrey zone short of war）、採取推向危急邊緣的行動，以及運用各種恫嚇手段，以便營造一種區域霸權氛圍；在戰略上，是試圖迫使美國退出西太平洋，並且迫使區域內各國屈從於中國這股新勢力。

社論提到，面對中國經濟和軍事力量崛起，美國針對是否協防台灣的問題上，已難再保持戰略模糊，需要展現清晰的姿態。

社論解釋，雖然澳洲奉行一個中國政策，但澳洲政府已表示，美國要是抵抗中國並且協防台灣的話，澳洲將會提供技援；要是台海戰爭爆發的話，澳洲可能需要履行1951年「美澳紐防衛公約」（ANZUS Treaty）出兵支援美國的義務。

社論強調，澳洲如果與中國開戰的話，將會在經濟上帶來災難；不過，要是任由台灣孤立無援，放任中國出兵的話，將會對澳洲造成戰略上的災難。故此澳洲必須審慎面對台灣局勢。

隨著澳、中關係日益緊張，澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）4月25日向媒體表示，「不應低估」中國因台灣爆發軍事衝突的可能性；隨著來自中國的軍事威脅日益嚴重，澳洲軍方應把焦點移轉至鄰近區域。在同一天，澳洲內政部秘書長裴佐洛（Michael Pezzullo）也發布聲明，強調「戰鼓」（drums of war）已經響起，澳洲與崇尚自由的盟友要準備為自由而戰。

另外，「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）及墨爾本「世紀報」（The Age）昨天報導，指去年4月，時任澳洲特種部隊指揮官芬德萊（Adam Findlay）少將在一場機密簡報中，指中國已針對澳洲發動一連串處於灰色地帶的「政治作戰」行動，並很可能演變成武裝衝突。

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