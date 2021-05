澳媒：台海若戰爭　澳洲可能需「支持美國」協防台灣

▲中國大陸遼寧號航空母艦。(圖/路透社)



文/中央社記者丘德真雪梨6日專電

「澳洲金融時報」配合報導外交部長吳釗燮的專訪內容發表社論,認為中國將持續於「未達戰爭狀態的灰色地帶」內採取攻擊;但假如台海發生戰爭,澳洲或需履行「美澳紐防衛公約」支援美國協防台灣。

「澳洲金融時報」(Australian FinancialReview)今天除了大篇幅報導吳釗燮的專訪內容,更以標題「澳洲須慬防台灣海峽戰爭」刊登社論。內容提到台海情勢日益緊張,又提到澳洲政府近日針對中國軍事威脅而發表的強硬言論;但「澳洲金融時報」認為,中國可能不會在短期內全面開戰,而且中國缺乏針對台灣發動兩棲攻擊所需的海軍硬體。

「澳洲金融時報」在社論中指出,中國將會持續於「未達戰爭狀態的灰色地帶」範圍內採取攻擊(thegrey zone short of war)、採取推向危急邊緣的行動,以及運用各種恫嚇手段,以便營造一種區域霸權氛圍;在戰略上,是試圖迫使美國退出西太平洋,並且迫使區域內各國屈從於中國這股新勢力。

