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日本明宣布是否延長緊急狀態　東京曝1慘況急喊：有必要延長

▲▼ 東京都知事小池百合子,Yuriko Koike。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本政府上月宣布東京、大阪、京都、兵庫等4都府縣疫情緊急狀態，將於11日截止。圖為東京都知事小池百合子。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本政府將於7日決定是否延長東京都、大阪府、京都府、兵庫縣的緊急狀態。東京都知事小池百合子（Yuriko Koike）6日表示，首都圈醫療體系迄今仍因疫情承受沉重壓力，讓人擔憂現階段感染激增狀況可能超越今年1月的第3波疫情，如今有必要延長緊急狀態，進一步遏制病毒擴散。

綜合共同社、路透社報導，日本曾希望藉由「短暫有力」的疫情緊急狀態，在東京奧運登場僅3個月之際，遏止境內的第4波疫情，但隨著日本境內確診人數上升、重症患者人數增加，可見緊急狀態並未讓現狀產生明顯改善，多名日本官員傾向延長緊急狀態至5月11日之後。

小池百合子在與衛生專家召開會議後表示，東京都將與鄰近各縣、中央政府討論適當延長緊急狀態，且如今主要確診者都是遭到變異毒株感染，年輕族群感染個案增加，讓人擔憂目前出現的激增感染狀況，可能超越今年1月的第3波疫情，「從各個角度來分析，我認為需要延長緊急狀態。」

依據日本政府上月發布的緊急狀態防疫規則，居民被要求盡可能待在家中，酒吧、餐館皆不提供含酒精飲料，營業時間縮短至晚間8時。

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