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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「天道盟的黃承國」　國民黨翻出法院認證文件：黑道直進總統府

▲▼黃承國聯合登記。（圖／記者張一中攝）

▲總統府國策顧問黃承國。（圖／記者張一中攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨近來陷入與黑道勾結疑雲，不僅台北市黨部前評召趙映光之子趙介佑販毒、染黑被逮，連前任黨部主委、現任國策顧問黃承國也被指是天道盟精神領袖。對此，國民黨5日痛批，從法院文書中就可找到黃承國有黑道背景的相關陳述，總統蔡英文無視其高度爭議的身分與社會觀感不佳的背景，仍聘任黃承國擔任國策顧問，讓有黑道背景的人能直接進入總統府，難道不需要出面說明嗎？

國民黨指出，根據「臺灣高等法院 97 年聲再字第 346 號刑事裁定書」中提到，「…但因被害人葉永堂邀同具『黑道背景之黃承國』介入，…」。另，「臺灣臺北地方法院 90 年訴字第 745 號刑事判決」也提到，「…但告訴人表示所有事情均由『天道盟的黃承國』處理，…」。足證黃承國過去與黑道之關係密切，並非無據。

▲▼國民黨翻出法院文書，揭黃承國有黑道背景。（圖／國民黨提供）

▲▼國民黨翻出法院文書，揭黃承國有黑道背景。（圖／國民黨提供）

▲國民黨翻出法院文書，揭黃承國有黑道背景。（圖／國民黨提供，下同）

國民黨表示，黃承國雖然具有黑道背景，但並不損及與蔡英文間的好交情，例如在2016年，尼伯特颱風肆虐台東，造成台東受損嚴重，蔡英文雖然前往勘災，但行程匆匆結束就趕回台北，參加黃承國父親黃永盛的壽宴。

不僅如此，國民黨指出，民進黨不只是台北市黨部，近期也爆發嘉義市民進黨立委王美惠號召年輕人入黨，其服務處送出上千份的入黨申請書，但被爆「內含黑道成分」，有黑二代入黨，請問身為民進黨主席的蔡英文還要繼續裝做看不見嗎？

國民黨抨擊，民進黨內黑道問題叢生，已經造成社會疑慮、人民不安，「一黨之不治，何以天下國家為！」民進黨染黑染毒問題嚴重，身為黨主席的蔡英文若無心整頓，人民要如何相信政府有決心掃黑，不要在神隱，請站出來勇敢跟黑道宣戰吧。

▲▼國民黨翻出法院文書，揭黃承國有黑道背景。（圖／國民黨提供）

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