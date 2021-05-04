跟警察混熟就有特權？葉元之點破趙介佑案關鍵

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前民進黨北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑爭議不斷，重創民進黨形象，總統兼黨主席蔡英文也傳出為此震怒。新北市議員葉元之在4日的ETtoday《雲端最前線》直指，大眾最在乎的其實是趙介佑背後的勢力，到底是誰讓他有這些特權作威作福，這才是最應該追下去的，「不可能是因為常進出警局，跟警察變成朋友，所以警察幫他嘛！」

▲新北市議員葉元之認為最應該追下去的不是趙介佑本人。（圖／翻攝雲端最前線）

葉元之也坦言，這段時間的風波也讓他對吳怡農改觀，因為吳怡農聲稱不認識趙映光等人，但馬上被挖出相關照片。而他認為趙映光反駁的說法更離譜，趙映光說若自己有幫吳怡農的話，吳怡農當初選立委的票不會那麼少，但葉元之點出當時吳怡農主要獲得文山區、北投區的選票，文山區是黃承國的大本營，北投區則是趙家的勢力範圍，「你說吳怡農到底認不認識趙家人？」

針對進入民進黨一年就可參與黨職投票，是否會讓有心人士趁機而入，台北市議員簡舒培則回應，是有年輕黨員向黨主席蔡英文反應，青年入黨後會有兩年無法參與黨務，因而才有這樣的調整。她直言，對有心操弄的人來說，一年或兩年差異真的不大，重要的是，黨員入黨後該如何檢核其背景，「查出來並拒絕他，才是最重要的。」

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