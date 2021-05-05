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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／陳家欽要陳嘉昌交出手機！警不敢辦高官、幫派？

新聞節目中心／綜合報導

近日警界爭議連環爆，國民黨立委質疑，台灣警察只辦良民，卻不敢辦高官、幫派，讓警察尊嚴掃地。更直問，警察到底是人民保母，還是人權打手？此外，警政署長陳家欽要求台北市警察局長陳嘉昌交出手機調閱通聯紀錄，必要時測謊，以昭公信。警方種種補救措施，真能讓人民重拾信任？《雲端最前線》5日邀請立法委員葉毓蘭、台北市議員梁文傑、資深媒體人胡孝誠以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼台北市警察局長陳嘉昌。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市警察局長陳嘉昌。（圖／記者袁茵攝）

新北地方法院日前審理網紅「館長」陳之漢槍擊案，陳之漢委任律師黃國昌爆料，民進黨立委陳明文辦公室曾協助幫派成員辦理特別接見槍手，引發爭議。前警大教授、國民黨立委葉毓蘭2日呼籲法務部或矯正署應修定辦法，針對請求接見的人，一查有幫派身份者，不准接見，任何人關說也不行。現行法律是否真的讓有心人士可以大鑽漏洞？

諾富特飯店近日爆發華航機師染疫事件，而4日又爆出有民眾入住，但沒被告知是防疫旅館，2團近70名旅客都目前都必須得隔離。對此，桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評表示，諾富特未將1館申請為防疫旅館，將依照傳染病防治法開罰，可處3000元至1萬5000元不等罰款。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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