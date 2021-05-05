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他來台旅遊遇天菜...閃婚給鑽戒百萬　「老公」來電：她待產中

▲屏東地方法院民事庭外觀 。（圖／取自google地圖）

▲屏東地方法院民事庭外觀 。（圖／取自google地圖）

記者陳崑福／屏東報導

大陸籍韓姓男子1年多前到台灣自由行，認識台籍王姓女子，雙方展開交往並同居，期間王女介紹其親友與韓認識， 並以欠友人錢等理由，不斷向韓要錢支付；後來，王女和其胞姐到大陸青島與韓男完成結婚登記，在韓男給她百餘萬元後，王女找另名男子打電給韓，宣稱是王女的老公，王女已懷孕為由失聯，並封鎖韓微息帳號，韓委託律師分別提出民事、刑事告訴，其中民事部分，屏東地院判處王女要賠韓男128萬多元，刑事詐欺部分，因王女未到案，被檢方發佈通緝。

判決書說，38歲的大陸籍韓姓男子於2019年2月23日至3月8日來台自由行，經人介紹，認識31歲王姓女子，兩人交往，韓買了鑽石等禮物送給她，並同住在高雄市租屋處，期間，王女安排韓與親友見面，以欠高利貸還利息、支付車禍賠償金、欠信用卡債、欠房東房租、欠朋友錢、電話費等向韓要錢支付。

同年4月14日至16日，王女與其胞姐到大陸青島市民政局，與韓男辦理婚姻登記，兩姐妹在青島所有費用均由韓負擔，16日王女要返回台灣前，又以這幾天沒去工作，要求韓給一點錢。

王女返台後，即以工作忙沒時間赴大陸團聚為由，表示要幫他申請入台證，要求他先寄中國的銀行卡給她，讓她提領現金，之後又以車禍和解金等，及申請入台證需要財力證明、透過調查局疏通可加快入台證、父親忌日買供品等理由，持續向他要錢，他都給她。

同年12月間，韓告知王女，由於準備的結婚基金已全部給她，所剩無幾，去台灣團聚前不要再要錢了，不料，他12月中打電話給她，她未接，之後竟接到一名自稱是王女「老公」的曾姓男子電話，稱王女已懷孕，必須在家待產，要韓男跟王女解除在大陸的婚約，不要再來台灣。

最後，她刪除跟韓男的微信朋友關係，封鎖韓男的LINE，又將她自己LINE帳號刪除、封鎖他手機號碼。他始知受騙，透過管道委託律師提告。

屏東地院民事庭審理，王女未出庭，法官以一造辯論判決韓男勝訴。而詐欺罪部分，王女曾出庭一次，但否認詐欺，辯稱是夫妻間的心甘情願行為，後來不知去向，檢方因此發布通緝。

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