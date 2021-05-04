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遭嗆聲！鄭麗文不只申請立院隨扈　還交待小編買「辣椒噴霧」防身

▲鄭麗文交待小編採買防身用具。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

▲鄭麗文交待小編採買防身用具。（點圖可放大／翻攝自Facebook／鄭麗文）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委鄭麗文昨指總統府國策顧問黃承國有黑道背景，黃承國則反嗆她「背叛民進黨」。對此，鄭麗文5日不僅申請立法院隨扈，保護自身安全，也交待她的辦公室小編採購辣椒噴霧、哨子等防身用品，保護同仁安全。

鄭麗文小編5日下午透過臉書「鄭麗文」寫道，被嗆聲之後，委員不怕，但是小編郝害怕，所以委員今天交待小編去採購防身用品，例如辣椒噴霧防身器、哨子，保護辦公室同仁安全。

「如果真的遇到突襲怎麼辦？善用隨身物品很重要！其實很多隨身攜帶的物品都可以成為防身武器，發揮千鈞一髮的救命公用。」鄭麗文小編列舉，一、筆：放一支筆在隨身口袋，需要時以筆尖銳處戳向對方作為防衛武器；二、手機：下載APP視訊報案，因為警政署110視訊報案，可在幾秒內定位、報警、錄影存證。

鄭麗文小編繼續指出，三、雨傘：尖頭長柄雨傘絕對是最佳防身武器；四、哨子：製造聲響吸引他人注意、爭取逃離現場的時間；五、防身噴霧：噴霧噴出的瞬間會讓對方受到強烈感官刺激，而失去攻擊力。

不過鄭麗文小編也提醒，若對方拿著武器，但我們卻是赤手空拳時，最好的辦法就是「落跑」，千萬不要想去搶奪對方的武器，這是非常危險的。文末，該小編也以Hashtag強調，「小編下班都不敢走暗巷」、「安全很重要」。

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