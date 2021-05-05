有國民黨員支持「民進黨擬縣長參選人」　廖婉汝盼到此為止

▲國民黨屏東縣黨部外觀 。（圖／取自GOOGLE地圖）

記者陳崑福／屏東報導

針對媒體報導部分國民黨員呼籲「初選支持特定民進黨候選人」，引起基層黨員不滿，要求開除這些腳踏兩條船的黨員，國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝5日指出，原則上希望黨員不要介入他黨的初選；「黨部的立場是在正式選舉時所有黨員只能支持本黨候人，否則就要面臨黨紀問題」。

▲國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝 。（圖／記者陳崑福翻攝）

廖婉汝說，屏東縣的政治生態不可諱言是綠大於藍，從1997年縣長選舉，民進黨提名的蘇嘉全獲勝後，連續6屆縣長選舉都由民進黨拿下。民進黨將在屏東執政達25年。「黨內初選過關，好像就幾乎等於大選贏了」，所以初選擬參選人無不提早開打，「比大選打得還要激烈」。

為了獲得勝選，其智囊團無不絞盡腦汁，出盡各種方法，藍軍的基層幹部尤其在首善地區的屏東市被動員出來「支持」特定人選，因此引起基層黨員、幹部的反彈，紛紛打電話向縣黨部反映，「開除腳踏兩條船人的黨籍」、「養老鼠咬布袋」，憤怒不平。

廖婉汝說，藍軍在屏東經營非常困難，總統、縣長、立委全部都握在民進黨手裡，但地方建設是要爭取、選民服務還是要做，為了尋求行政資源的挹注，難免欠下人情。難免有人抱持「初選還人情，大選回藍營」的想法，當然也有人是看不慣民進黨特定派系，部分黨內公職人員聲稱，此舉是戰略考量，既然綠初選會接到民調，乾脆拱綠營「最弱人選出線，到了大選國民黨較好打」。

她表示，國民黨在他黨初選時沒有具體規定，雖然這也是保留了戰略運作的彈性，但原則上仍希望黨員不要介入他黨的初選。

國民黨屏東縣黨部日前也呼籲，全體黨員要顧及外界觀感，不要介入他黨「家務事」，團結一致才能拚戰。不管是誠不誠意相挺到底，還是遭受人情壓力，盼到此為止，以免被基層黨員不斷的投訴、讓外界產生不好的觀感，影響選民對公職黨員的忠誠信心及支持度。

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