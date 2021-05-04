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捐白米100包　陳亭妃、陳怡珍結合山上區農會送愛弱勢媽媽

▲立委陳亭妃、台南市議員陳怡珍，在台南市北區正覺社區發展協會送火鶴花，給長輩、媽媽們。（圖／記者林悅翻攝）

▲立委陳亭妃、台南市議員陳怡珍，在台南市北區正覺社區發展協會送火鶴花，給長輩、媽媽們。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

「預祝母親節快樂！」立委陳亭妃、台南市議員陳怡珍，在台南市北區正覺社區發展協會，把手中的火鶴花，送給長輩、媽媽們，媽媽們臉上露出笑容。

5月9日就是母親節，陳亭妃、陳怡珍結合山上區農會送愛心，捐出100包米，送給社區的長輩和弱勢媽媽。

陳亭妃說，謝謝山上區農會的捐贈，這次跨區做公益，真的感覺到非常溫暖。陳怡珍表示，正覺社區發展協會平時有社區共餐服務，這次山上區農會特別到北區，「非常感恩啦」。山上區農會也準備了大蛋糕，為在場的母親們提前送上祝福。正覺社區發展協會陳勝興理事長及正覺里吳銅吉里長也一同致贈感謝狀感謝山上區跨區送愛心。

山上區農會長年注重社區關懷，每年的都會結合公益，今年把這份愛心，送給市區的長者，還邀請「山上農會高齡創新學習班」表演舞蹈，和正覺社區的好朋友同樂。

山上區農會總幹事許弘霖及推廣部田安妃主任表示，農會長期有在做社區關懷，每年辦4至6場，雖然是小錢，但希望形成大力量。山上區農會這次結合的團體，包括葉淑娟舞蹈班的「媽媽咪呀舞團」，大家聽到都非常踴躍幫忙。此活動由山上區農會、台南市北區正覺發展協會主辦，立委陳亭妃市議員陳怡珍聯合服務處協辦。

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