盜領男友阿嬤208萬！高雄少女爽買名牌包　農會一聽回應：自己負責

▲少女盜領男友阿嬤208萬元。（圖／記者黃子倩翻攝）



記者柯振中／綜合報導

高雄一名16歲少女日前住進男友家，沒想到竟藉機行竊，偷走男友阿嬤的農會存摺，短短20天內盜領208萬，還跑去買名牌包。對此，農會則回應，已經盡到查證的責任，觸法的人應該自行負責。

警方調查，少女去年9月住進男友家，看到男友的阿嬤，會親切地打招呼，因此男友阿嬤對少女沒有戒心。阿嬤今年4月8日想到農會領錢，發現床底的存摺、衣櫃的印鑑消失，跑到農會補發存摺，沒想到竟然被行員告知，戶頭裡已經沒錢了。

經過報警調查，才發現少女從上個月開始，偷拿阿嬤的存摺、印鑑，臨櫃提領現金，還配合簽名、登記身分。等到提款時，行員詢問少女，為何阿嬤不自己來領，少女謊稱「阿嬤在忙」，且還假裝生氣，對著沒有撥通的電話喊著「叫阿嬤來聽」，藉此取信行員。

▼高雄少女盜領男友阿嬤208萬元。（圖／記者黃子倩翻攝）



行員沒有進一步確認，依然放款給少女，導致阿嬤208萬現金全被領光，氣得家屬痛批，審核機制根本出了問題，少女不但未成年，還跟他們沒有血緣關係，為何可以不斷盜領成功。

對此，根據《自由時報》報導，每天臨櫃提領、代領的人數眾多，若真的要聯絡到開戶者才放款，會出現許多不便，也可能造成他人久候，因此明確規定，只要有印鑑、存摺就能提款，除非是客戶掛失止付，戶頭還是遭到盜領，農會才需要負責，這次出現這種狀況，觸法者應該自行負起法律責任。

少女向警方供稱「把錢丟到垃圾桶」，目前已被依照竊盜罪，移送少年法庭，若阿嬤提起告訴，少女的雙親恐怕要負連帶責任，償還阿嬤的損失。

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