動保法修正「不作為」視同虐待　飼主最重可處2年徒刑重罰200萬

記者林銘翰／台北報導

立法院會27日三讀通過《動物保護法》修正草案，將惡意棄養、不餵食等「不作為」也納入虐待的範疇，未來若因此使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。

▲立法院三讀通過《動物保護法》修正草案，將「不作為」也納入虐待的範疇。（圖／123RF）



依據現行《動物保護法》規定，對動物虐待的定義為除飼養、管領或處置目的之必須行為外，以暴力、不當使用藥品或其他方法，致傷害動物或使其無法維持正常生理狀態之行為。

立法院會27日三讀通過《動物保護法》第3條修正草案，將不當使用器物、不作為，也納入虐待動物的範疇中。

民進黨立委陳亭妃表示，過去對虐待的定義多是指做出毆打等動作，但修正條文則將「不作為」也納入虐待範疇，而「不作為」的意思就是丟棄不理、不給動物吃喝導致動物餓死等，也有虐待的意涵，因此也應適用於《動物保護法》中與虐待有關的罰則。

另外，現行《動物保護法》第14條之1規定，捕捉動物非經主管機關許可，不得使用爆裂物、毒物、電氣、腐蝕性物質、麻醉槍以外之其他種類槍械、獸鋏以及其他經主管機關公告禁止之方法捕捉動物，本次修法將「非經主管機關許可」字樣刪除，未來捕捉動物時，均不得使用前述方式，意即全面禁用獸鋏。

根據三讀通過條文，使用前項各款所定方法捕捉動物者，主管機關得逕予排除或拆除並銷毀之，土地所有人、使用人或管理人不得規避、妨礙或拒絕，違者可處新台幣1萬5千元以上、7萬5千元以下罰鍰。

此外，現行《動物保護法》第22條之1也規定，直轄市、縣（市）主管機關應定期查核及評鑑寵物繁殖場、寵物買賣或寄養業者；其查核及評鑑之辦法，由中央主管機關定之，本次修法也明定查核報告應定期公開。

根據《動物保護法》規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，若為宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。

▼立法院副院長蔡其昌敲槌三讀。（圖／記者屠惠剛攝）



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