英國花16年研究「吃白米死亡率增」　台灣專家找到原始文獻駁斥

▲農糧署表示，吃白飯易有飽足感，還能讓人少吃高油脂食品。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者許展溢／台北報導

英國研究發現一整天吃進大量精緻澱粉，長期下來可能會導致心血管、中風，甚至容易早死，對此，農糧署找到原始文獻表示，這是「次資料分析」， 且攝取量跟臨床的疾病沒有相關性。

英國醫學雜誌研究花費16年，研究13萬位來自中低、中、高收入國家民眾的飲食習慣，包含歐美、非洲、中東、南亞、東南亞和大陸等地區，年齡位於35~70歲的族群，採每三年進行一次查訪的方式，觀察民眾對精緻穀物、全穀類及白米的攝取量。

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結果顯示，每天食用超過7份精製穀物的人，死亡風險會增加27％，罹患心臟病的風險則上升33％，中風的機率也會提高47%，對於血壓的上升也有正相關。各國家中，以大陸吃進最多精緻澱粉，第二名是東南亞，而南亞地區最愛吃白米飯，非洲則較常吃全穀類食物。

▲農糧署指出，研究結論白米的攝取量跟臨床疾病的結果沒相關性。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



農糧署接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，研究要回歸到實驗設計，據了解此份是「次資料分析」，也就是由很多地區學者，研究報告找出共同點歸納，要看這些國家到底是不是以白米為主食，如果不是，且僅在飲食比例佔不到20%，單用單一成分稱對慢性病等有影響不太合理，而從單一訊息看，13萬人涵蓋多個國家，絕對不是以米食為主，這些國家可能一天下來，吃的其他食物都比米食比例更高。

最後農糧署特別說明，有找到這份原始文獻的研究結論是，「全穀物或白米的攝取量跟臨床疾病的結果是沒有相關性」，因此這只是一個建議趨勢。農糧署強調，米飯不用加油、糖，還能提供飽足感和身體所需的碳水化合物，比較不會讓人再去吃高糖份、高油酯含量等過度加工食品，對身體會比較好，從營養角度來看，都要均衡，吃太多或不夠都對健康有害。另外，農糧署提到，歐美近年白米消費量緩慢增加，若真的這麼不好就不會有此現象了。