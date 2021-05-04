黑衣人餐廳潑蟑太囂張　徐國勇：全力掃蕩不法份子

▲內政部長徐國勇今日出席北港朝天宮祭典，受訪指出，絕不讓不法份子挑戰公權力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

昨日晚間台北市大安區臥龍義警中隊舉辦餐敍，出席餐會人員包括台北市警察局長陳嘉昌、新北市警察局長黃宗仁等警界高層，卻發生2名男子前往餐廳台丟擲上千隻蟑螂後逃逸。內政部長徐國勇4日出席北港朝天宮聖母誕辰祭典時受訪指出，第一時間得知已指示警政署及所有警察單位儘速查明原因。

據了解，大安區臥龍義警中隊舉辦餐敍，餐會現場將近有700人左右，丟擲蟑螂事件傳出，外界認為挑釁意味濃厚，警方已掌握4男1女涉案。

內政部長徐國勇今日一早受邀出席北港朝天宮聖母誕辰祭典暨聖父母春祭典禮，擔任主祭官，祭典結束後受訪指出，昨晚第一時間指示警政署及所有警察單位儘速查明滋事原因，另對於不法份子全力掃蕩，尤其是槍、毒等破壞社會治安不法行為，絕不讓不法份子挑戰公權力。

而針對台北市警紀問題，徐國勇強調，一切依法處理，該負責就要負責，絕對不能循私、包庇。另徐國勇昨天深夜也在臉書發文，「嚴正重申譴責暴力，嚴正執法，展現公權力，絕對不讓犯罪分子逍遙法外，以維護社會秩序與安定」。





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