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炸轎「炮灰人」！　北港媽祖遶境2轎伕變黑人　網友：太酷了

▲陣陣猛烈施放後，炮屑鋪在地上厚厚一層，宛如紅毯般，北港鎮市區處處可見堆積炮屑，清潔隊出動「山貓」推土機清道，讓市容恢復清潔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港一名柯姓民眾在臉書社團貼出一張轎伕的照片，兩名轎夫全身佈滿炮灰，黑得只剩嘴唇，成「傳說中的北港黑人」。（圖／網友柯中元提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

北港朝天宮媽祖出巡遶境熱鬧展開，最大特色，就是燃放鞭炮的場面特別嚇人，吸引全國各地數萬香客前來觀賞鞭炮陣，北港一名柯姓民眾在臉書社團《北港在地生活》貼出一張轎伕的照片，兩名轎夫全身佈滿炮灰，黑得只剩嘴唇，「傳說中的北港黑人」，網友紛紛驚呼「太酷了！」也引起更多網友貼出「炮灰人」照片。

照片中的2名轎伕，從頭頂、臉部到整個上身全部沾上一層厚厚的炮灰，只剩嘴唇還有一些些肉色，「炮灰人」的照片貼出，引起網友討論分享，有人問「到底被炸了多少鞭炮才會全身沾滿這麼厚的炮灰」，許多的網友更紛紛留言「太酷了」、「辛苦了」。

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▲陣陣猛烈施放後，炮屑鋪在地上厚厚一層，宛如紅毯般，北港鎮市區處處可見堆積炮屑，清潔隊出動「山貓」推土機清道，讓市容恢復清潔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港朝天宮媽祖出巡遶境「北港犁炮」為台灣3大炮之一，媽祖鑾駕出巡場面浩大。（圖／記者蔡佩旻攝）

此則貼文吸引兩位民眾在留言處貼出其他「炮灰人」的照片，記錄下這些轎伕們代表勇敢、虔誠、的信仰民俗文化，也有人表示，「每年應該要有單位負責記錄這些人物，因為他們對信仰的信心和熱忱值得敬佩。」

▲陣陣猛烈施放後，炮屑鋪在地上厚厚一層，宛如紅毯般，北港鎮市區處處可見堆積炮屑，清潔隊出動「山貓」推土機清道，讓市容恢復清潔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲此則貼文吸引民眾在留言處貼出其他「炮灰人」的照片，記錄下這些轎伕們代表勇敢、虔誠、的信仰民俗文化。（圖／翻攝自Facebook／北港在地生活）

北港朝天宮媽祖出巡遶境「北港犁炮」為台灣3大炮之一，媽祖鑾駕出巡場面浩大，陣頭與藝閣隊伍長達4、5公里，所經之處炮火沖天場面震撼，入夜後人聲鼎沸，北港媽祖鑾轎在各種藝陣、藝閣花車前導下，緩緩在市區遶境，經過一天一夜的激情轟炸，地上也炸出成炮屑地毯，市區處處可見堆積炮屑，北港鎮公所清潔隊總動員清運整理環境，清出近百噸的炮屑山。

▲陣陣猛烈施放後，炮屑鋪在地上厚厚一層，宛如紅毯般，北港鎮市區處處可見堆積炮屑，清潔隊出動「山貓」推土機清道，讓市容恢復清潔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲此則貼文吸引民眾在留言處貼出其他「炮灰人」的照片，記錄下這些轎伕們代表勇敢、虔誠、的信仰民俗文化。（圖／翻攝自Facebook／北港在地生活）

引全國各地數萬香客前來觀賞鞭炮陣陣猛烈施放後，炮屑鋪在地上厚厚一層，宛如紅毯般，北港鎮市區處處可見堆積炮屑，清潔隊出動「山貓」推土機清道，讓市容恢復清潔。地方人士表示，因民眾相信鞭炮越放越多，做生意賺越多，北港迎媽祖聞名的「炸虎爺」及「犁轎」，一天下來燃放的鞭炮初估約達1千多萬元。

▲陣陣猛烈施放後，炮屑鋪在地上厚厚一層，宛如紅毯般，北港鎮市區處處可見堆積炮屑，清潔隊出動「山貓」推土機清道，讓市容恢復清潔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲陣陣猛烈施放後，炮屑鋪在地上厚厚一層，宛如紅毯般，北港鎮市區處處可見堆積炮屑，清潔隊出動「山貓」推土機清道，讓市容恢復清潔。（圖／記者李政遠攝）
 

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