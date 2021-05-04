雲林高中職成年禮　500學生「向山學習」挑戰雲嘉五連峰

▲成年禮活動選在華山教育農園舉辦，是縣府整修後首次開放做為師生戶外教育學習場域。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣2021年高中職學生成年禮活動自5月3日至21日在華山教育農園登場，有轄內15所高中、職校共500位學生參加挑戰雲嘉五連峰，大尖山、二尖山、馬鞍山、梨子腳山、太平山，體驗不一樣的成年禮饗宴。

成年禮活動主題「向山學習，攀登高峰」，規劃2天1夜多元課程，第1天邀請各領域傑出人士進行生命經驗分享、童軍分站活動及營火，晚上夜宿華山教育農園；第2天挑戰雲嘉五連峰大尖山、二尖山、馬鞍山、梨子腳山、太平山，讓參加之高中職學生在活動中學習正向思考與涵養良善品德。

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雲林縣政府教育處表示，活動選在華山教育農園舉辦，是縣府整修後首次開放做為師生戶外教育學習場域，透過成年禮活動辦理，除讓同學畢業之際聯絡感情、開拓視野，增廣學習空間，更貼近自己生長的土地，感受雲林地名蘊含之人文、生態、美學與科技等多元內涵，讓學生透過感官及經驗學習，發展多元智能教育理念，同時更認識家鄉雲林在地之美。

雲林縣長張麗善表示，成年禮源自周朝的冠禮與笄禮，為男孩結髮於頭頂並加冠，為女孩梳髮作髻於頭頂並挿上笄，象徵邁入成年以有別於孩童，經過成年禮後代表身份與責任不一樣了，更要懂得謹言慎行、敬師孝親與重視倫理，希望雲林的子弟都能在雲林這片土地上快樂成長，未來也可以在自己的家鄉貢獻所長，成爲一位守法與盡責的公民，為社會貢獻一己之力。

雲林縣2021年高中職學生成年禮活動計有縣內斗南高中、麥寮高中、文生高中、北港高中、大德工商、維多利亞高中、義峰高中、華德福高中、西螺農工、虎尾農工、蔦松藝術高中、斗六高中、大成商工、斗六家商及土庫商工等15校學生參加，其餘學校亦陸續報名中，活動完全免費且完成雲嘉五連峰挑戰學生獲頒成年禮證書及一份精美紀念品。

▲雲林縣長張麗善表示，希望雲林的子弟都能在雲林這片土地上快樂成長，未來也可以在自己的家鄉貢獻所長，成爲一位守法與盡責的公民，為社會貢獻一己之力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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