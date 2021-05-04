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19年懸案因「託夢」重啟調查？　崔曉菁兄怒：有證據再來講

▲崔曉菁凶宅至今鐵門深鎖，命案未破因此該宅仍為命案現場，內部仍維持原貌，有變化的可能就是多了幾層塵埃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲崔曉菁凶宅至今鐵門深鎖，命案未破因此該宅仍為命案現場，內部仍維持原貌，有變化的可能就是多了幾層塵埃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2002年3月7日凌晨，北港鎮建國國中一年級女學生崔曉菁遭人殺害，命案出現許多疑點及不合理之處，現場只留下一個血鞋印，該案一懸19年，近日傳出多年前自述被託夢的輔大生再度於網路現身說法，再次引起此案被高度關注。媒體前往崔曉菁外婆目前住處，家屬拒訪不談，但提到如果警方重啟調查，崔兄則說「等有找到證據再來講」。

位於北港鎮博愛路的凶宅，在2002年案發後警方封鎖現場進行採證，一直至緝兇未果，再於2017年重啟調查，到19年後的今日，屋內仍保持案發後封鎖原樣；2017年重啟調查時，附近鄰居曾向媒體表示，該宅曾有辦理多次法會，安撫人心，除此便再無人接近。凶宅至今鐵門深鎖，命案未破因此該宅仍為命案現場，內部仍維持原貌，有變化的可能就是多了幾層塵埃。

附近鄰居對於此案件均閉口不談，僅說不清楚、不知道，紛紛閃避。媒體前往崔曉菁外婆位於北港鎮一處巷弄內的住處，有多位家屬正在用餐，對於媒體突然到訪感到抗拒，先以家人都外出為由拒絕，最後詢問「重啟調查的看法」。

此時死者的哥哥才開口怒批，「叫一個正經一點的警察來，我們會配合」、「我講一句比較那個的，辦案這種東西我們是要看實際的證據，跟我牽拖說什麼人託夢又怎麼樣的，那如果我說，她託夢她殺我呢？這要算誰的？不是嗎？」更直言「要辦就找個較好的來辦，不然就免了，等有找到證據再來講！」

《ETtoday新聞雲》記者訪問當時曾參與崔曉菁命案重啟調查的楊姓警官，他回憶說道，因該案從交友、結怨、財務糾紛、保險金等，一一排除，將涉案兇嫌鎖定在熟人及親友的小範圍，但就是一直無法突破案情， 陷入膠著狀態，但警方並沒有放棄偵辦，只是牽涉熟人犯案，改為低調偵防。

▲崔曉菁凶宅至今鐵門深鎖，命案未破因此該宅仍為命案現場，內部仍維持原貌，有變化的可能就是多了幾層塵埃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港鎮國中一年級女學生崔曉菁遭人殺害，命案出現許多疑點及不合理之處，凶宅現場只留下一個血鞋印，該案一懸19年。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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