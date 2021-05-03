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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳嘉昌出席餐會遭砸蟑螂　王欣儀還原現場「非常恐怖」：像蜜蜂群集！

記者袁茵／台北報導

大安區臥龍義警中隊長3日舉辦交接典禮餐敘，台北市警察局長陳嘉昌、新北市警察局長黃宗仁及大安文山區北市議員皆在場，席間突然遭2名年輕人持上千隻蟑螂砸向櫃檯。對此，台北市議員王欣儀還原當下情況，直言非常恐怖、有點像蜜蜂群集一樣，自己只能從旁邊走過去。

這起餐廳櫃檯遭砸千隻蟑螂的事發地點位於台北市中山區新生北路二段28號的鉅星匯國際宴會廳二樓，當時在現場出席餐會的人員，包括台北市警察局長陳嘉昌、新北市警察局長黃宗仁，以及大安區所有分局員警代表。另外，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、國民黨立委蔣萬安、跨黨派的大安文山區議員也有出席，整個現場將近有700人左右。

一名與會人員表示，不排除是跟近期有關的兩起治安事件北投趙介佑涉毒、松山分局黑衣人砸電腦事件有關，目前已報案處理。轄區中山警分局表示，根據民眾報案內容，該餐廳約晚間7點半有兩名黑衣人進入該餐廳二樓宴會廳，然後持兩支裝有上千隻蟑螂的塑膠袋往宴會廳公共空間潑灑，之後2名黑衣人便迅速往1樓逃逸，示威意圖相當明顯。

王欣儀3日晚間表示，差不多將近晚間7時30分左右到達餐廳，上樓時發現怎麼到處都是蟑螂，然後上到二樓接待大廳時，發現遍地都是蟑螂，有點像蜜蜂群集，整片都是蟑螂，非常恐怖，自己只好從邊緣走過去，並詢問店家怎麼回事。

王欣儀說，她後來詢問店家發生什麼事情，對方回應「有人鬧事」，而助理則目睹整起過程，提及有2名年輕男子從面前跑過去，並騎摩托車逃逸。而餐廳老闆則說非常誇張、不知怎麼回事，但會報警處理。

而另外一名與會人士則補充，自己約晚間7時25分從樓上到一樓，下樓前是沒有蟑螂的，後來他有目睹到2名男子下樓情況，由於通常一般人下樓都是用走的，可是這2男卻是幾乎用逃命方式奔跑，所以有特別看一下對方，想說「怎麼跑那麼快？」而這2名男子跑出餐廳後，就到一旁巷子騎一台摩托車快速逃離。

該與會人士透露，後來他差不多晚間7時30分左右上樓，就發現遍地都是蟑螂，不過因為是潑在外面，裡面的人似乎不太清楚外面狀況，而餐廳員工則趕緊拿掃把將蟑螂掃掉。

▼王欣儀提及，遍地都是蟑螂，非常噁心與恐怖。（圖／台北市議員王欣儀辦公室提供）

▲▼大安區臥龍義警中隊交接典禮，遭砸大批蟑螂。（圖／台北市議員王欣儀辦公室提供）

▲大安區臥龍義警中隊交接典禮，遭砸大批蟑螂。

▲大安區臥龍義警中隊交接典禮，遭砸大批蟑螂。（圖／讀者提供）

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