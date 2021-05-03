3000元有找！三星手機「標價少個0」　全國電子出售量曝光

記者林彥臣／綜合報導

全國電子購物網上，2日凌晨出現標錯價的烏龍，三星S21記憶體256G的款式售價原本應售價2萬7900元，標價竟然少標一個0，打一折賣2790元，有許多眼尖網友已下單，全國電子在第一時間回應，會秉持善意，按照錯標之價格出貨予參與訂購之消費者。隨後也正式曝光出售的數量。

▲全國電子標錯價格的三星手機，出售量正式曝光。（圖／攝翻自全國電子網購網頁）

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根據《中央社》報導，全國電子3日表示，「錯標價格下單28支，損失在可控範圍內，將按照錯標價格出貨給參與訂購的消費者」。

有網友在2日清晨就發現，全國電子線上購物上的三星SAMSUNG-Galaxy S21 5G（8/256）灰款，標示售價竟只有2790元；趕緊刷卡購入。再查閱其它款式，發現128G紫色款標價也只有6890元，但不久這些大特價產品，在網路上就顯示停售，找不到款式網頁。

全國電子第一時間表示，「本次因操作失誤而錯標特定商品價格，因全國電子購物網站系統設有偵錯機制，發現後已自動下架處理，經評估後損失在可控範圍內。 全國電子認為本次價格錯標是明顯可知的錯誤，雖保有接受與否之權利，仍願秉持善意，按照錯標之價格出貨予參與訂購之消費者」。

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