　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3000元有找！三星手機「標價少個0」　全國電子出售量曝光

記者林彥臣／綜合報導 

全國電子購物網上，2日凌晨出現標錯價的烏龍，三星S21記憶體256G的款式售價原本應售價2萬7900元，標價竟然少標一個0，打一折賣2790元，有許多眼尖網友已下單，全國電子在第一時間回應，會秉持善意，按照錯標之價格出貨予參與訂購之消費者。隨後也正式曝光出售的數量。

▲▼全國電子表示會照錯標價格出售。（圖／攝翻自全國電子網購網頁）

▲全國電子標錯價格的三星手機，出售量正式曝光。（圖／攝翻自全國電子網購網頁）

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《中央社》報導，全國電子3日表示，「錯標價格下單28支，損失在可控範圍內，將按照錯標價格出貨給參與訂購的消費者」。

有網友在2日清晨就發現，全國電子線上購物上的三星SAMSUNG-Galaxy S21 5G（8/256）灰款，標示售價竟只有2790元；趕緊刷卡購入。再查閱其它款式，發現128G紫色款標價也只有6890元，但不久這些大特價產品，在網路上就顯示停售，找不到款式網頁。

全國電子第一時間表示，「本次因操作失誤而錯標特定商品價格，因全國電子購物網站系統設有偵錯機制，發現後已自動下架處理，經評估後損失在可控範圍內。 全國電子認為本次價格錯標是明顯可知的錯誤，雖保有接受與否之權利，仍願秉持善意，按照錯標之價格出貨予參與訂購之消費者」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
快訊／局長餐會遭砸蟑螂　「警政署震怒」通令嚴辦！刑事局支援
竹科媽媽群組加入前「要有3間房」　爆乳網紅開酸：只是吸血蟲
快訊／Yahoo賣掉了！　Apollo砸1400億元成交
「手機標價少個0」認賠幾支？　全國電子公布數量了
陳嘉昌吃飯餐廳被砸蟑螂　王欣儀還原現場「非常恐怖」
陳嘉昌吃飯餐廳遭砸蟑螂　羅智強轟：警察尊嚴掃地

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3000元有找！三星手機「標價少個0」　全國電子出售量曝光

社區感染邊緣！「新北+4」警戒上升紅一片　全台本土病例地圖出爐

老公與「異父異母妹妹」黏視訊！她揭3大罪狀　網驚：是Ａ漫嗎？

水電工也染疫！華航、諾富特「26人確診關係」一張圖看懂

網傳「端午節前別出門」　疫情指揮中心澄清：錯假訊息「勿轉傳」

台商泰國確診偷搭5／2班機回台「入境就發燒」　長榮航空回應了

泰國台商確診「偷溜回台灣」　指揮中心證實：入境通報有症狀

泰國台商確診「偷搭機返台」　緊急匡列同一班機前後2排乘客

MUZIK／日本古典樂發展中的猶太力量

藻礁公投聯盟不接受「三接新方案」　籲政府及早評估遷離

花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下

福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

太強啦！萌娃爬單槓「自帶吸盤」　速度飛快超俐落...媽：是猴子嗎

毒犯開車載女友出遊路況不熟　到派出所問路...自投羅網遭逮

相識4年！結婚當晚首次見妻容貌 暖心夫甜喊：喜歡的是妳的內在

壓制7旬失智婦！美警用力扭手臂 事後重溫「逮捕畫面」模仿骨折聲

松山分局之亂關鍵96秒曝光！　所長站電腦前格式化監視器影片

3000元有找！三星手機「標價少個0」　全國電子出售量曝光

社區感染邊緣！「新北+4」警戒上升紅一片　全台本土病例地圖出爐

老公與「異父異母妹妹」黏視訊！她揭3大罪狀　網驚：是Ａ漫嗎？

水電工也染疫！華航、諾富特「26人確診關係」一張圖看懂

網傳「端午節前別出門」　疫情指揮中心澄清：錯假訊息「勿轉傳」

台商泰國確診偷搭5／2班機回台「入境就發燒」　長榮航空回應了

泰國台商確診「偷溜回台灣」　指揮中心證實：入境通報有症狀

泰國台商確診「偷搭機返台」　緊急匡列同一班機前後2排乘客

MUZIK／日本古典樂發展中的猶太力量

藻礁公投聯盟不接受「三接新方案」　籲政府及早評估遷離

諾富特群聚南投有6人！員工、遊覽車司機、一家4口列居家隔離

快訊／局長餐會遭砸蟑螂示威　「警政署震怒」通令嚴辦！刑事局支援

泱泱80萬IG帳號回來了！　「發網美照慶祝」一整排藍勾勾狂恭喜

竹科媽媽群組加入前「要有3間房」　超兇網紅開酸：只是吸血蟲！

快訊／Yahoo賣掉了！Apollo砸1400億元成交

永達保經總經理「財務自由」秘訣曝　電子股一定要有！　

陳嘉昌出席餐會遭砸蟑螂　王欣儀還原現場「非常恐怖」：像蜜蜂群集！

3000元有找！三星手機「標價少個0」　全國電子出售量曝光

局長盛讚盡忠職守！誇張黑幫砸所　副所長未呼快打未寫工作紀錄簿

微笑女神PO「上空辣照」！　秀渾圓胸型＋美腿…網狂讚：真材實料

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

生活熱門新聞

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

北北桃都有！1圖秒懂「5縣市足跡」　快看你有沒有重疊

桃園凌晨大停電　居民集體哀號

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

他見驗孕棒臉綠「結紮了」　網一面倒：渣

房務主管女兒「完整足跡公布」！還去過家樂福

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

中油的油比較純？　網推1關鍵：真的有差

大雨來了！午後雨區擴大　鋒面周三快閃「全台有獎」

華航諾富特事件再增2例本土！

比部桃更慘！一張圖看懂華航「26人病毒怎麼傳」

房務女兒詳細足跡「確診前曾遊花東」　陳時中證實！

全台病例分布圖曝　新北「由橘轉紅」

更多熱門

相關新聞

陳嘉昌出席餐會遭砸蟑螂　王欣儀還原現場「非常恐怖」：像蜜蜂群集！

陳嘉昌出席餐會遭砸蟑螂　王欣儀還原現場「非常恐怖」：像蜜蜂群集！

大安區臥龍義警中隊長3日舉辦交接典禮餐敘，台北市警察局長陳嘉昌、新北市警察局長黃宗仁及大安文山區北市議員皆在場，席間突然遭2名年輕人持上千隻蟑螂砸向櫃檯。對此，台北市議員王欣儀還原當下情況，直言非常恐怖、有點像蜜蜂群集一樣，自己只能從旁邊走過去。

即／陳嘉昌傳遭潑上千隻蟑螂　警追初步原因

即／陳嘉昌傳遭潑上千隻蟑螂　警追初步原因

獨／陳嘉昌出席700人義警餐敘　遭砸上千隻蟑螂滿地竄逃

獨／陳嘉昌出席700人義警餐敘　遭砸上千隻蟑螂滿地竄逃

泰國台商確診偷搭5／2班機回台　長榮航空回應了

泰國台商確診偷搭5／2班機回台　長榮航空回應了

確診泰台商回台　指揮中心證實

確診泰台商回台　指揮中心證實

關鍵字：

三星S21全國電子影音

讀者迴響

熱門新聞

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

標錯價！三星S21手機3000元有找　全國電子：照錯標價格出貨

屁孩踢爆電影巨幕！整片換新要價77萬元

獨／陳嘉昌出席700人義警餐敘　遭砸上千隻蟑螂滿地竄逃

荳荳「對不起，我快撐不下去了」

連千毅曝追薔薔「夜店請小弟排2排歡迎」

《全明星》MVP被轟　嘉賓回應：有人罵髒話

北北桃都有！1圖秒懂「5縣市足跡」　快看你有沒有重疊

貓同事趴孕肚　聽到有寶寶秒折手

《全明星》選手罵髒話！房思瑜疑暗諷

桃園凌晨大停電　居民集體哀號

獨／元元提告　何孟遠：交給法律

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

陳鎮川一家3口團聚曬娃：等到你了

更多

最夯影音

更多
花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下

花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下
福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面