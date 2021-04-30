北港朝天宮媽祖出巡30多處炮場迎駕　神轎「犁炮」超震撼

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導
一年一度，雲林北港朝天宮媽祖出巡遶境活動，今(30)日、明2天熱鬧登場，該活動被文化部指定國家重要民俗，「北港媽」出巡遶境最大特色，就是神轎「犁炮」燃放鞭炮，炮火沖天的震撼，吸引全國各地數萬香客前來觀賞；朝天宮表示，今年合法申請炮場有30地點，集中在北港市區，越晚越熱鬧鞭炮聲徹夜未停。
▲雲林北港朝天宮媽祖出巡遶境活動，今天(30)起連2天熱鬧登場，夜間犁炮光影更是震撼人心。（圖／戴宗廷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）
國內有名的台灣三大炮之一的「北港犁炮」，今日北港媽鑾轎在各式文武陣頭前導下，緩緩步出廟門，一出到廟前中山路，鞭炮從兩側飛來轟炸，瞬間火光四射、炮聲隆隆煙硝直竄天際，揭開一連兩天的「北港迎媽祖」出巡遶境活動，鞭炮從白天轟到夜晚，盛況空前。
▲「北港媽」出巡遶境最大特色，就是神轎「犁炮」，燃放鞭炮。（圖／記者蔡佩旻攝）
媽祖鑾駕出巡場面浩大，陣頭與藝閣隊伍長達4、5公里，因民眾相信鞭炮越放越多，做生意賺越多，信眾希望媽祖在自己店家商鋪多停留賜福，準備大量鞭炮迎駕，市區內更有熱情信眾集資購買大量鞭炮，設置大型炮場，將堆積如山的鞭炮置於轎底，點燃「炸轎」瞬時火光四射、震耳欲聾，媽祖鑾駕走走停停，整個市區擠滿迎駕信眾、遊客，讓鬧滾滾。
▲「北港媽」出巡遶境最大特色，就是神轎「犁炮」，鞭炮從兩側飛來轟炸炮聲隆隆煙硝直竄天際。（圖／記者蔡佩旻攝）
▲炮場，將堆積如山的鞭炮置於轎底，點燃「炸轎」瞬時火光四射、震耳欲聾。（圖／記者蔡佩旻攝）
▲炮場，將堆積如山的鞭炮置於轎底，點燃「炸轎」瞬時火光四射、震耳欲聾。（圖／記者蔡佩旻攝）
▲今日北港媽鑾轎在各式文武陣頭前導下鞭炮轟炸，瞬間火光四射、炮聲隆隆煙硝直竄天際，揭開一連兩天的「北港迎媽祖」出巡遶境活動。（圖／記者蔡佩旻攝）
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