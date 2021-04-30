　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北港朝天宮媽祖出巡30多處炮場迎駕　神轎「犁炮」超震撼

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

一年一度，雲林北港朝天宮媽祖出巡遶境活動，今(30)日、明2天熱鬧登場，該活動被文化部指定國家重要民俗，「北港媽」出巡遶境最大特色，就是神轎「犁炮」燃放鞭炮，炮火沖天的震撼，吸引全國各地數萬香客前來觀賞；朝天宮表示，今年合法申請炮場有30地點，集中在北港市區，越晚越熱鬧鞭炮聲徹夜未停。

▲一年一度，雲林北港朝天宮媽祖出巡遶境活動，今(30)日及明日2天熱鬧登場，該活動被文化部指定國家重要民俗。（圖／戴宗廷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲雲林北港朝天宮媽祖出巡遶境活動，今天(30)起連2天熱鬧登場，夜間犁炮光影更是震撼人心。（圖／戴宗廷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

國內有名的台灣三大炮之一的「北港犁炮」，今日北港媽鑾轎在各式文武陣頭前導下，緩緩步出廟門，一出到廟前中山路，鞭炮從兩側飛來轟炸，瞬間火光四射、炮聲隆隆煙硝直竄天際，揭開一連兩天的「北港迎媽祖」出巡遶境活動，鞭炮從白天轟到夜晚，盛況空前。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲一年一度，雲林北港朝天宮媽祖出巡遶境活動，今(30)日及明日2天熱鬧登場，該活動被文化部指定國家重要民俗。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「北港媽」出巡遶境最大特色，就是神轎「犁炮」，燃放鞭炮。（圖／記者蔡佩旻攝）

媽祖鑾駕出巡場面浩大，陣頭與藝閣隊伍長達4、5公里，因民眾相信鞭炮越放越多，做生意賺越多，信眾希望媽祖在自己店家商鋪多停留賜福，準備大量鞭炮迎駕，市區內更有熱情信眾集資購買大量鞭炮，設置大型炮場，將堆積如山的鞭炮置於轎底，點燃「炸轎」瞬時火光四射、震耳欲聾，媽祖鑾駕走走停停，整個市區擠滿迎駕信眾、遊客，讓鬧滾滾。

▲一年一度，雲林北港朝天宮媽祖出巡遶境活動，今(30)日及明日2天熱鬧登場，該活動被文化部指定國家重要民俗。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「北港媽」出巡遶境最大特色，就是神轎「犁炮」，鞭炮從兩側飛來轟炸炮聲隆隆煙硝直竄天際。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲一年一度，雲林北港朝天宮媽祖出巡遶境活動，今(30)日及明日2天熱鬧登場，該活動被文化部指定國家重要民俗。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲炮場，將堆積如山的鞭炮置於轎底，點燃「炸轎」瞬時火光四射、震耳欲聾。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲一年一度，雲林北港朝天宮媽祖出巡遶境活動，今(30)日及明日2天熱鬧登場，該活動被文化部指定國家重要民俗。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲炮場，將堆積如山的鞭炮置於轎底，點燃「炸轎」瞬時火光四射、震耳欲聾。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲一年一度，雲林北港朝天宮媽祖出巡遶境活動，今(30)日及明日2天熱鬧登場，該活動被文化部指定國家重要民俗。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日北港媽鑾轎在各式文武陣頭前導下鞭炮轟炸，瞬間火光四射、炮聲隆隆煙硝直竄天際，揭開一連兩天的「北港迎媽祖」出巡遶境活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

►Her今天推出「dyson無線吸塵器」

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►濁水溪枯旱另類美景！攝影師陳俊男空拍鏡頭下的大自然刻版畫

►福德宮都是土地公廟？　雲林這一間土地媽作主！原因很人性

►北港迎媽祖炸轎、真人藝閣花車遊街　朝天宮「路關表」公布了

►雲林今天終於下雨！　湖山水庫進帳9萬公噸　水情仍吃緊

ET快訊
比成人巴掌小！　450g「最袖珍公主」長大100天超漂亮
快訊／北市微風南京疑傳火警！警消逐層搜索
房務主管染疫　陳時中公布「這時段」曾到諾富特飯店自主健康管理
環抱巨乳閨蜜「捧奶幫遮點」！　妹頭全裸自拍貼IG：紀念一下
快訊／趙介佑選舉傳單曝光！　民進黨高層強力背書
台中女高中生遭撞死　「車載40名乘客」司機僅有2選擇

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／急追染疫主管足跡！3員工發燒採檢　陳時中最新說明

房務主管染疫　陳時中：4／15後曾到諾富特飯店應自主健康管理

案1112舞場待4.5hrs「百人沒戴口罩」！陳時中指3點疏失：管理者有錯

奈良美智周邊「體育服」樣品曝光！推特網友暴動：想去台灣

境外污染物襲台！西半部空品亮橘燈　北部下風處恐「紅害」

諾富特飯店染疫淪陷　陳時中：下週起「全台防疫旅館總體檢」

缺水「嚴禁吃火鍋」　老婆隔1周卻買酸菜鍋！老公秒懵了　萬人狂讚

疫情加溫！51勞動節綠博達6萬人　將啟動總量管制

北港朝天宮媽祖出巡30多處炮場迎駕　神轎「犁炮」超震撼

環抱巨乳閨蜜「捧奶幫遮點」！　妹頭全裸自拍貼IG：紀念一下

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

田馥甄「溜滑板慘跌重摔」：惜肉如金！　見陳珊妮忍不住狂笑...告狀「她很誤事」

一秒偽出國！「星展新加坡歡樂城」盛大展開 好吃、好玩又好拍

【型男當家】裹好裹滿，鹹香下飯！五分鐘快速上桌！| 金沙蝦球 | 飢餓廚房 | 游星淵 阮紹榮

羅志祥「我真的受夠了」掀「八卦之亂」！　被罵上熱搜第一…工作人員回應：他很無奈

Selina演媽「拒請教Ella」：她當成那樣！　演鬼片自己卻超怕..曝Hebe「想看笑話」

LIVE／急追染疫主管足跡！3員工發燒採檢　陳時中最新說明

房務主管染疫　陳時中：4／15後曾到諾富特飯店應自主健康管理

案1112舞場待4.5hrs「百人沒戴口罩」！陳時中指3點疏失：管理者有錯

奈良美智周邊「體育服」樣品曝光！推特網友暴動：想去台灣

境外污染物襲台！西半部空品亮橘燈　北部下風處恐「紅害」

諾富特飯店染疫淪陷　陳時中：下週起「全台防疫旅館總體檢」

缺水「嚴禁吃火鍋」　老婆隔1周卻買酸菜鍋！老公秒懵了　萬人狂讚

疫情加溫！51勞動節綠博達6萬人　將啟動總量管制

北港朝天宮媽祖出巡30多處炮場迎駕　神轎「犁炮」超震撼

環抱巨乳閨蜜「捧奶幫遮點」！　妹頭全裸自拍貼IG：紀念一下

曾是北聯大哥也管不動兒子！趙介佑老出包還捅人　害老爸辭會長職

林子偉可以打6搶1、奧運　被雙城DFA移出40人名單

LIVE／急追染疫主管足跡！3員工發燒採檢　陳時中最新說明

金正恩超樂！北韓「自殺式」無人機測試成功　今年11月量產部署

LIVE／北市黨部染黑重創民進黨形象　趙映光1400出面說明

需求不如預期　外媒稱蘋果AirPods產量將削減3成

日媒爆江宏傑訴離福原愛「態度逆轉原因」！業界揭內幕：賠償金太驚人

快訊／大咖諧星染疫病逝！18天前確診「住進加護病房」　享壽63歲

日本「食物系美甲」Q到吃手手！五彩水果糖、鮭魚握壽司看了流口水

超正女兒激似子瑜！王彩樺喊話4經紀公司「公開簽約條件」

生活熱門新聞

家長曝「瑞莎教學」照力挺：親教還送體操鞋

白河水庫永遠0進帳　在地人：早停用

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

案1120「重症陽性」威脅社區　未來3週關鍵

快訊／台鐵軌道遭入侵　「有人跑出來撞火車」

比香菜可怕100倍！光看圖網秒喊：我會吐

諾富特主管染疫　急追4種人匡列

女神挺瑞莎：「台灣體邪當米蟲才是常態」

12天前發病！染疫諾富特飯店房務住進加護病房

環抱巨乳閨蜜「捧奶幫遮點」！妹頭全裸自拍貼IG

蟑螂直接吞！她嫁台9年被家暴「住豬舍改建屋」

45級分繁星上高醫牙！網怒連署「繁星1限制」

最新梅雨報到時間曝光　災害預報士喊Yes：大致底定

花18萬元切C奶變負A！　竟因怕情人窒息

更多熱門

相關新聞

期間限定！高雄「媽祖海巡」小物只送不賣

期間限定！高雄「媽祖海巡」小物只送不賣

四年一科、全台唯一跨縣市的媽祖海上巡香活動，「林園鳳芸宮媽祖海巡」明日（4月30日）即將於高雄林園中芸港啟程，信徒們可以在愛河灣一睹「海巡媽」船隊風采。今年媽祖不但首度駐駕高雄港，高雄市政府文化局更與中華文化總會攜手推出「媽祖海巡有保庇」系列小物。

TCA聯手鎮瀾宮　推出最潮宗教文創

TCA聯手鎮瀾宮　推出最潮宗教文創

雲林警車汰換95輛　陸續交車驗收

雲林警車汰換95輛　陸續交車驗收

雲林今天終於下雨！湖山水庫僅進帳9萬公噸

雲林今天終於下雨！湖山水庫僅進帳9萬公噸

「蔬果界台積電」傳倒閉　至少300農民受害

「蔬果界台積電」傳倒閉　至少300農民受害

關鍵字：

北港朝天宮媽祖犁炮雲林遶境

讀者迴響

熱門新聞

國中女上學消失4天　媽崩潰：被下藥就毀了

別再用手機看謎片！病毒正從色情網站侵入中

生到累了！媽曝老公產子爆笑照

快訊／華航諾富特重症員工3度赴三重某診所就醫　今緊急歇業大規模消毒

快訊／台南汽車遭機車撞翻！車門凹陷女乘客慘死

家長曝「瑞莎教學」照力挺：親教還送體操鞋

白河水庫永遠0進帳　在地人：早停用

AV嫩妻參加富豪老公葬禮　31秒「詭笑」影片超毛

房東要她搬離　房客超狂反擊

AV女優慘遭性侵　精神崩潰網擔心

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

公車癡漢「掀裙性侵」10多分鐘

案1120「重症陽性」威脅社區　未來3週關鍵

張誌家宣告「職業生涯」再起！　12年沒碰棒球現況曝光

快訊／林口康橋學校匡列198人全數採檢完畢！

更多

最夯影音

更多
蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎
救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面