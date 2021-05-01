荒唐！趙介佑還曾恐嚇獄方「砍死你」　王婉諭批：內政部打掉重練

▲王婉諭4月30日臉書文附圖。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨台北市黨部評委會召集人趙映光29歲兒趙介佑醜聞連環爆，他自2018年5月14日入伍擔任替代役，不僅因缺勤太多遭法辦，至今仍是逃兵狀態，甚至在澎湖監獄服替代役期間，曾對役男管理人員恐嚇「絕對殺了你」。對此，時代力量立委王婉諭感嘆，內政部跟役政署根本應該整組打掉重練，而台北市府更嚴重缺乏管理監督之責、助紂為虐。

對於趙介佑在服替代役期間涉嫌販毒、詐欺等罪，王婉諭4月30日在臉書表示，得知這個消息她十分震驚，實在很想問問內政部、役政署以及台北市府，究竟什麼樣的特權與漏洞，可以讓一個早在2018年開始服役的替代役男，多次擅離職役並且在外為非作歹？

王婉諭指出，根據現行的《替代役實施條例》規範，替代役男擅離職役超過7日，就應移送法辦，可處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科20萬元以下罰金；然而，趙介佑在2018年5月14日入伍後，同年10月便開始在外犯下種種罪行，包括違反《社會秩序維護法》、涉嫌暴力討債、擄人勒贖等案件，一直到2020年2月才被依《組織犯罪條例》判刑2年4月。

「趙介佑服役時期的劣跡可不只這些，」接著，王婉諭指出，2018年趙介佑在澎湖監獄服役時，就曾因擅離職役遭役男管理人員警告，憤而對其恐嚇「敢再打給我家人試試看，我真的會殺人，我絕對會殺了你」、「我回去一定會砍死你，你信不信？」等威脅言語，遭澎湖地方法院判刑。

「我想問的是，這樣前科罄竹難書的役男，在這三年的期間內，難道因為他是執政黨高層之子，便可以這樣視法度為無物嗎？」王婉諭批評，這樣荒唐的事蹟只是證明內政部跟役政署，不僅僅只是螺絲鬆了而已，根本應該整組打掉重練；趙介佑所在的服勤單位台北市政府，更嚴重缺乏管理監督之責、助紂為虐。

▼針對趙介佑案，王婉諭批評內政部應該打掉重練。（點圖可放大／翻攝自Facebook／王婉諭）