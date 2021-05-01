趙介佑驚傳是逃兵！2度逃逸竟躲3年　期間強盜擄人被判刑

▲趙映光昨日宣布為此辭去黨職。（圖／記者黃宥寧翻攝）



記者崔子柔／綜合報導

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑涉販毒，風波越演越烈，重創民進黨形象，昨（30）日又被爆出他早在2018年入伍，但三天兩頭逃役，目前仍具替代役男身分，還有8個多月的役期。

根據《匯流新聞網》報導，台北市兵役局指出，趙介佑2018年5月14日入伍，最先到監獄服替代役，但當時他擅離職務，返回後因為家庭因素改調至北投區公所，又因滿7天未出勤移送法辦。

▲趙介佑被爆逃役三年。（圖／翻攝自Facebook／我+1）



據了解，趙介佑於2018年入伍後多次逃兵，還在隔年4月涉嫌暴力討債、擄人勒贖等案件，去年2月依《組織犯罪條例》被判刑2年4月。

國民黨台北市議員羅智強辦公室法案主任楊植斗昨日晚間也在臉書發文指出，趙介佑目前仍是役男身分，依法應服役一年卻三天兩頭逃役，現在還有8個多月的役期沒當完，「民進黨內人才濟濟，有要拿掃把開戰的，有裝病閃尿逃兵役的，現在連當替代役都可以直接烙跑」。

該文也被羅智強創辦的臉書粉專「我+1」轉發，吸引2千多名網友按讚，並紛紛留言嘲諷，「涉毒，擁槍，擄人勒贖，妨礙兵役，這樣都還能繼續在社會上走跳，中華民國法律真的是紙糊的啊」、「果然有黨證就能橫行無阻」、「這就是817要的國家前途」。

▼網友回應。（圖／翻攝自Facebook／我+1）

