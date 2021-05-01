開除趙介佑要3天　劉寶傑飆罵吳怡農：沒那個氣魄「搞什麼政治」

▲劉寶傑在節目上飆罵吳儀農，「沒那個氣魄，跟人家搞什麼政治」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube，下同）

記者林彥臣／綜合報導

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑涉販毒，重創民進黨形象，但是台北市黨部主委吳怡農表示，應照程序走，最快5月3日才會完成開除趙介佑黨籍的程序。對此新聞節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑在節目中表示，「你沒有那個氣魄，你跟人家搞什麼政治」。

政論名嘴李正皓在節目上指出，包括趙介佑的涉毒風波，以及後續的牽扯出的派系鬥爭，但是這個時候市黨部主委要有立場、要有態度，結果吳怡農說，趙介佑事件的處理程序要再等3天，下周一才要開會處置。

李正皓強調，吳怡農現在能做的就是快刀斬亂麻，市黨部可以提建議案，送上黨中央建議開除，送上黨中央之後，要再走相關程序，那是黨中央的事情，但是至少在市黨部已經止血，結果「你27號搞到現在30號，什麼都沒做！」

劉寶傑引用毛澤東的名言飆罵吳怡農，「革命不是請客吃飯、不是繡花，不能那樣溫良恭儉讓，革命是一個階級，推翻另一個階級的暴烈的行動，講白了，搞政治就是革命，你沒那麼氣魄，你跟人家搞什麼政治！」

劉寶傑接著說，而且民進黨中央黨部不是行政機關，「他隨時要開會都可以的啦！」

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