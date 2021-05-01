趙介佑逃兵還有9個月役期沒當　北投區公所：4月下旬已移送法辦

▲趙介佑。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市黨部評委趙映光之子趙介佑，因涉嫌販毒、詐欺等罪，黨內高層震怒開除黨籍。有消息傳出，趙介佑目前的身份仍是替代役男，但因擅離役期，也就是俗稱逃兵中。對此，北投區長于保雲證實，趙介佑確實因缺勤太多遭移送，目前仍是逃兵狀態。

于保雲1日受訪表示，趙介佑確實因為缺勤太多遭到移送法辦，目前是逃兵狀態；于說，依規定，替代役男若缺席超過168小時，就要被移送法辦。

于保雲觀察，趙介佑平日行為正常，「反正你分發來，我們就一樣處理，什麼背景我們會再去了解，也會有所預防」，雖然趙因為個人在報紙很出風頭，但過去服役期間都是一視同仁，不會說因為他的背景怎樣就不會幹嘛。

于保雲說，替代役只是分發來服役而已，他也沒辦法做什麼，也非公務員，只是來支援，「分發來，缺勤超過我就把你移送法辦，平常也就平平，沒有什麼特別可以著墨的」。

台北市兵役局副局長杜英輝表示，趙介佑是因為家庭因素，他有妻子、小孩，依家庭因素到居家附近服役，也就是北投區公所，今年3月下旬開始服役，但他後來沒有正常上班，擅離役期，「依照規定，超過7天就要移送法辦，我們4月下旬就移送到台北地檢署法辦」。

記者追問，趙介佑還剩多久役期？杜英輝說，具體的折算要等內政部計算才有具體的核算，「初步大約是8、9個月」。