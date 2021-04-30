趙映光點名「大力感謝」力挺　何志偉批：抹黑潑髒水很不道德

▲民進黨立委何志偉。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑疑涉販毒，趙映光30日呼籲，黨中央對趙介佑應處以最嚴厲之除名處分，甚至感謝立委何志偉的力挺，並強調「我有生之年會全力支持你們家族的任何選舉」。對此，何志偉受訪時說，台灣不可以變成黑色島國，民進黨內部也不可以有黑色豪門。

何志偉表示，台灣不可以變成黑色島國，民進黨內部也不可以有黑色豪門，趙介佑是在2014年入黨，當時的台北市黨部主委是國策顧問黃承國，2016年趙介佑吸毒後搶了救護車、連撞三車的時候，「他請辭市黨部代表，沒有進一步處置、做任何該作為的那一位主委也是黃承國」。

何志偉指出，趙映光、趙介佑、民進黨台北市黨部執行長趙心瑜平常都和誰聚會、出沒、把酒言歡，「大家直接上他的社群媒體，有沒有我的照片，我還真的找不到」，他們接觸的人脈網絡裡就是沒有何志偉，彼此之間就算認識或見過，也都是遠遠地看著對方，「他是民進黨員，但是不是我團隊的成員」。

▲民進黨台北市黨部評召委趙映光之子趙介佑涉嫌入毒品案引發社會輿論譁然，趙映光於民進黨台北市黨部外召開記者會對外說明，並深深一鞠躬表達歉意。（圖／記者湯興漢攝）



何志偉說明，趙映光聲明中提及的李世皓，的確是自己的助理沒錯，但是身為黨部評委就要依照規定，過去就是有太多人沒有依照道理、程序走，卻因為程序問題沒有實質處理，「我們不希望到時候又被告、他的黨籍又回復，還是要依照程序，同是一家人，不見得一定要為彼此負責」。

何志偉批評，「趙心瑜說我們刁難他，趙映光又說我們在力挺他，我真的錯亂了」，大家應該等到冷靜、清醒一點再出來說話，這個黨不會有黑色豪門，這個國家也不會變成黑色島國。

何志偉強調，只要看趙介佑過去三、五年的照片，還真的找不到何志偉，也許在總統蔡英文有出席的場合，「他們當然會在邊邊，我們會一同被照到，但我也會在邊邊角角」，他們是什麼用意大家都很清楚，「以黑治黑、現在再對我潑黑水，好險我是防水、防污的」。

何志偉也說，趙映光會特別感謝他，大家都覺得很荒謬，「是不是直接問國策顧問黃承國先生會比較清楚」。

何志偉表示，他在過去的48個小時之內，沒有上過任何政論節目大肆批評，也沒有在臉書發文攻擊人，更沒有在民進黨中常會拿出來討論，「要攻擊不是這樣子」，今天如果不是趙介佑去搶毒、販毒，根本不會有這些事情。

何志偉激動地說，要傷害這個黨真的太簡單了，過去在台北市黨部主委選舉時，自己也沒有出來攻擊過這個黨，「你今天用刑事案件抹黑潑水，這樣子應該嗎？如果你沒有做這些事、成為社會新聞矚目焦點，我今天會有機會站在這邊說這些話，還要為自己澄清嗎？」

何志偉批評，趙映光用黑水潑人非常不道德，「不僅對不起所有支持者，更對不起你自己」，他期待自己是個有修養的人，是個在公眾領域裡能夠有貢獻、論述的人，而不是讓這個黨處理這些事情的人。

何志偉強調，身為一個台灣人，我們的民主得來不易，都為這塊土地在做事，「如果他的感謝函含毒量這麼高，大家也都看得清楚」，至於網路要怎麼講，他認為台灣人的眼睛是雪白的，自己今天也不見得要為自己辯駁，「你的感謝到底在感謝什麼呢」。

▼何志偉發出聲明表示，台灣不可以變成黑色島國，民進黨內部也不可以有黑色豪門。（圖／何志偉提供）



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