　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

趙介佑見被關小弟「拍照PO臉書」可以？北投分局被問到結巴：痾…

▲▼ 趙介佑。（圖／記者黃宥寧翻攝） 

▲有民進黨員背景的毒販趙介佑。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光，因兒子趙介佑涉嫌販毒、黑幫背景於30日請辭。針對趙介佑過去在臉書貼出與借提人犯碰面、手機拍照打卡，北投分局被問到啞口無言，只能說「痾…這個案件，應該是不行」。

趙介佑2018年4月在北投分局與借提人犯碰面，而該名人犯是趙的小弟「洪少」。趙介佑帶著便當探望小弟，並拍照PO臉書說「臭小子，誰像你這麼好，關還可以出來吃便當，你XX最好給我學會感恩」，總總行為被質疑是北投分局對趙介佑的「特殊服務」。

針對質疑，北投分局29日召開記者會，強調「洪少」2018年4月10日因恐嚇取財案件列為證人，因此被拘提詢問，當時趙介佑也被列為證人才會到場，由於此案事隔3年，細節仍待調查釐清是否違法。

▲有民進黨員背景的毒販趙介佑2018年居然到北投警分局探視自己發監借提的小弟引發立委邱顯智質疑。（圖／記者張君豪翻攝）

▲趙介佑2018年在北投警分局探視自己發監借提的小弟。（圖／記者張君豪翻攝）

據《中時新聞網》報導，北投分局表示，台北市警局長陳嘉昌非常重視此案，他們已調閱監視器畫面，配合政風室調查。另外，記者提問警局是否可以隨意用手機拍照？北投分局偵查隊隊長表示，警政署會派專責調查，再公布後續進度，若有違反規定，將移送地檢署偵辦。

「我不管要不要調查，到底能不能？」一名女記者直接提問，北投分局偵查隊隊長露出尷尬神情說，「痾…這個案件…是我們在…，應該是不行、應該是不行」，強調等調查結果來看是否有違反相關規定。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
快訊／中正大學驚傳1師3學生與確診者吃飯　緊急通知居家隔離
所得中位數飆259萬　全台「最有錢里」揭曉
獨／松山分局之亂因「他」而起　晚間現身北檢
「瑞莎被討厭」釣出萬名網友憤怒留言　本人近況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／松山之亂因他而起　分局教官楊忠蒞晚間現身北檢應訊

黑心業者收錢集糞水　偷倒住宅區20次...無辜住戶怒批沒天良！

趙介佑見被關小弟「拍照PO臉書」可以？北投分局被問到結巴：痾…

喝花酒嗆警被記2小過！新北警「火速改名」調金山　報到完就休假

快訊／鳳山民宅起火！2樓臥室床鋪燃燒　1男1女燒燙傷送醫

16歲女學霸遭輾「屍塊散整路」！父親崩潰：公車靠著妹妹才停下

高一女學霸清晨5點上學！晚上幫顧雞排攤　愛孫遭撞死爺奶揪心

影／職業賭場藏大型工地　警扮工人揮汗爬11樓「回馬槍」逮26人

三重警上酒店還嗆盤查員警！父親竟是「海線角頭」　前科被起底

輾斃高一女學霸…妹崩潰痛哭！司機赴靈堂「8度鞠躬道歉」　

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

一秒偽出國！「星展新加坡歡樂城」盛大展開 好吃、好玩又好拍

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

田馥甄「溜滑板慘跌重摔」：惜肉如金！　見陳珊妮忍不住狂笑...告狀「她很誤事」

80kg比人高獒犬每天找郵差討摸　巨手趴柵欄等約會❤網：好想抱

黃子佼「希望把妳嫁掉」…Lulu：現在有人追　揪巨蛋級歌手直擊婚禮「最壞就我們唱XD」

Selina演媽「拒請教Ella」：她當成那樣！　演鬼片自己卻超怕..曝Hebe「想看笑話」

獨／松山之亂因他而起　分局教官楊忠蒞晚間現身北檢應訊

黑心業者收錢集糞水　偷倒住宅區20次...無辜住戶怒批沒天良！

趙介佑見被關小弟「拍照PO臉書」可以？北投分局被問到結巴：痾…

喝花酒嗆警被記2小過！新北警「火速改名」調金山　報到完就休假

快訊／鳳山民宅起火！2樓臥室床鋪燃燒　1男1女燒燙傷送醫

16歲女學霸遭輾「屍塊散整路」！父親崩潰：公車靠著妹妹才停下

高一女學霸清晨5點上學！晚上幫顧雞排攤　愛孫遭撞死爺奶揪心

影／職業賭場藏大型工地　警扮工人揮汗爬11樓「回馬槍」逮26人

三重警上酒店還嗆盤查員警！父親竟是「海線角頭」　前科被起底

輾斃高一女學霸…妹崩潰痛哭！司機赴靈堂「8度鞠躬道歉」　

媽祖出巡「北港真人藝閣花車」　展開一連5天遊行

快訊／中正大學驚傳1師3學生與確診者吃飯　晚間緊急通知居家隔離

接觸到確診者了？衛福部推「台灣社交距離APP」讓你安心

德保拉解救飢渴牛棚　助總很放心！讓他穩定休6天

正妹主動約「來我家吃火鍋」　他開心陪買食材...付帳後慘遭封鎖

許光漢《你的婚禮》首映票房破4億！　陸網批「劇情老套」：全靠他演技撐

人妻開箱榴槤...驚「裂果爛肉」氣炸　廠商：運送過程熟了

多久清槍一次？謝佳見喝到ㄎ一ㄤ「超老實回答」嚇壞人

陳美鳳恢單6年爆桃花！笑嘆「追求者都有妻」堅決說NO

Yes, I do. 小甜甜不放棄！讓遲來的幸福更甘美

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

社會熱門新聞

國中女上學消失4天　媽崩潰：被下藥就毀了

台中女高中生遭撞死　司機：只有2個選擇

驚悚畫面曝！女高中生遭公車撞死　同學直擊嚇傻

快訊／台南汽車遭機車撞翻！車門凹陷女乘客慘死

公車癡漢「掀裙性侵」10多分鐘

高一女赴美進修卻被撞死　父痛：整條馬路都是屍塊

17歲狠毒嫩妻正面身影曝　長髮低胸背景起底

輾斃高一女學霸！司機赴靈堂「8度鞠躬致歉」　

房東要她搬離　房客超狂反擊

她未到職「薪轉戶收115萬」　出招神反制網嗨翻

16歲女學霸遭輾亡　父：公車靠著妹妹停下

子控父趁媳婦洗澡硬闖浴室　酒後伸狼爪還噁問妻子「感覺好不好」

疑妻健身房外遇　夫砸錢跟拍結局尷尬

女高中生拚第一名　校門前遭撞死

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

國中女上學消失4天　媽崩潰：被下藥就毀了

台中女高中生遭撞死　司機：只有2個選擇

別再用手機看謎片！病毒正從色情網站侵入中

生到累了！媽曝老公產子爆笑照

家長曝「瑞莎教學」照力挺：親教還送體操鞋

驚悚畫面曝！女高中生遭公車撞死　同學直擊嚇傻

快訊／華航諾富特重症員工3度赴三重某診所就醫　今緊急歇業大規模消毒

快訊／台南汽車遭機車撞翻！車門凹陷女乘客慘死

白河水庫永遠0進帳　在地人：早停用

張誌家宣告「職業生涯」再起！　12年沒碰棒球現況曝光

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

環抱巨乳閨蜜「捧奶幫遮點」！妹頭全裸自拍貼IG

公車癡漢「掀裙性侵」10多分鐘

高一女赴美進修卻被撞死　父痛：整條馬路都是屍塊

大咖諧星染新冠病逝！享壽63歲

更多

最夯影音

更多
蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎
一秒偽出國！「星展新加坡歡樂城」盛大展開 好吃、好玩又好拍

一秒偽出國！「星展新加坡歡樂城」盛大展開 好吃、好玩又好拍

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面