趙介佑見被關小弟「拍照PO臉書」可以？北投分局被問到結巴：痾…

▲有民進黨員背景的毒販趙介佑。（圖／記者黃宥寧翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光，因兒子趙介佑涉嫌販毒、黑幫背景於30日請辭。針對趙介佑過去在臉書貼出與借提人犯碰面、手機拍照打卡，北投分局被問到啞口無言，只能說「痾…這個案件，應該是不行」。

趙介佑2018年4月在北投分局與借提人犯碰面，而該名人犯是趙的小弟「洪少」。趙介佑帶著便當探望小弟，並拍照PO臉書說「臭小子，誰像你這麼好，關還可以出來吃便當，你XX最好給我學會感恩」，總總行為被質疑是北投分局對趙介佑的「特殊服務」。

針對質疑，北投分局29日召開記者會，強調「洪少」2018年4月10日因恐嚇取財案件列為證人，因此被拘提詢問，當時趙介佑也被列為證人才會到場，由於此案事隔3年，細節仍待調查釐清是否違法。

▲趙介佑2018年在北投警分局探視自己發監借提的小弟。（圖／記者張君豪翻攝）



據《中時新聞網》報導，北投分局表示，台北市警局長陳嘉昌非常重視此案，他們已調閱監視器畫面，配合政風室調查。另外，記者提問警局是否可以隨意用手機拍照？北投分局偵查隊隊長表示，警政署會派專責調查，再公布後續進度，若有違反規定，將移送地檢署偵辦。

「我不管要不要調查，到底能不能？」一名女記者直接提問，北投分局偵查隊隊長露出尷尬神情說，「痾…這個案件…是我們在…，應該是不行、應該是不行」，強調等調查結果來看是否有違反相關規定。

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