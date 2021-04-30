台灣被列地球最危險的地方　蔡英文：堅守民主自由就能克服挑戰

▲蔡英文回應《經濟學人》稱台灣是地球最危險的地方。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

英國雜誌《經濟學人》29日報導，台灣是地球上最危險的地方，引發各界討論台灣安全的危機。對此，總統蔡英文30日透過臉書用中英文表回應，面對威權主義擴張的挑戰，只要台灣人團結一致，堅守民主自由價值，一定可以克服挑戰。

蔡英文表示，這篇報導凸顯了中國的軍事擴張，對台海及鄰近地區的威脅。希望北京當局能瞭解，解放軍的相關作為，完全悖離了其所謂「和平崛起」的政治宣示，讓國際社會的疑慮越來越深。

蔡英文向國人喊話，雖然中國對台灣的威脅確實存在，但政府絕對有能力來管控各種可能風險，為台灣建立安全的屏障。

蔡英文指出，這幾年來，政府掌握國際供應鏈變化的趨勢，強化台灣和國際經濟、國際安全的連結，也積極強化國防，尤其是不對稱戰力，並善盡國際責任，維持區域和平穩定。政府也抱持著「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」的態度，讓台灣被國際公認是印太地區內負責任的良善力量。

蔡英文強調，「台灣位於民主前緣」，面對威權主義擴張的挑戰，只要台灣人民團結一致、謹慎判斷局勢、堅守民主自由價值，我們一定可以克服挑戰，她也期待，全世界關心民主自由的國家，既然看見了潛在的風險，更要攜手合作，共同維護印太地區的和平與繁榮。