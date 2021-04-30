　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

兒捲毒案趙介佑今辭黨職止血　黃國昌「揪疑點」：怎lag這麼久？

▲▼時代力量立委黃國昌等召開「裝備要補足，養護機制要建立，中央別卸責」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲時代力量前立委黃國昌。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑涉販毒，重創民進黨形象，黨中央要求立即開除趙介佑黨籍，而趙映光也在各界議論聲浪下，30日傍晚透過聲明辭去黨職。對此，前時代力量立委黃國昌就發現，趙介佑2016年早因毒品案被法院判刑了，質疑趙映光請辭怎麼會lag這麼久。

趙家因黑道勢力背景龐大，遭各界議論，民進黨形象也因此蒙灰。原本黨中央要求火速開除趙介佑黨籍，但市黨部主委吳怡農30日受訪表示，應照程序走，最快5月3日才會完成開除趙介佑黨籍的程序。

由於兒子染黑，面對外界要求請辭不斷的聲浪，趙映光在30日傍晚透過書面聲明，請辭評議委員會召集人之職務，對於造成社會觀感不佳、嚴重影響本黨的名譽和形象致上最深的歉意，深深鞠躬。

不過，黃國昌卻發現疑點，趙介佑早在2016年擔任市黨代表時，就已經因為染毒、毒駕，遭法院判刑了啊，質疑趙映光請辭「怎麼會lag這麼久呢？」

▼黃國昌發現，趙介佑早在2016年就捲入毒案了。（圖／翻攝黃國昌臉書）

▲▼黃國昌發現，趙介佑早在2016年就捲入毒案了。（圖／翻攝黃國昌臉書）

其他人也看了這些新聞...

► 硬起來？吳怡農：只要我在，台北市黨部就不會受黑道影響
► 被指黑道？　趙映光怒駁：不當影射！入黨黨員要嚴審
► 黨中央要求火速開鍘　吳怡農照程序「3天後」開除趙介佑

振興一下我們的美麗

ET快訊
快訊／中正大學驚傳1師3學生與確診者吃飯　緊急通知居家隔離
所得中位數飆259萬　全台「最有錢里」揭曉
獨／松山分局之亂因「他」而起　晚間現身北檢
「瑞莎被討厭」釣出萬名網友憤怒留言　本人近況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

苗博雅：基層走一圈就知「警政風紀敗壞」　飲鴆止渴終會毒發身亡

兒捲毒案趙介佑今辭黨職止血　黃國昌「揪疑點」：怎lag這麼久？

台灣被列地球最危險的地方　蔡英文：堅守民主自由就能克服挑戰

滅證真相都在許書桓！議員憂想不開　北市府啟動關懷小組

漢光37號演習兵推落幕　國防部：已達預期訓練目標

台灣遭指「地球最危險地方」　共機今派5架次戰機進入我西南空域

去年「機械故障」失事F-5E戰機打撈上岸　空軍：依程序釐清事故

快訊／兒趙介佑染毒損黨形象　趙映光請辭民進黨市黨部評召止血

網爆「吳怡農條款」成黑道入黨敲門磚　徐巧芯：原來吳就是周處

國民黨抗議日本排核廢水　總統府：政治操作無助台日合作關係

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

一秒偽出國！「星展新加坡歡樂城」盛大展開 好吃、好玩又好拍

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

田馥甄「溜滑板慘跌重摔」：惜肉如金！　見陳珊妮忍不住狂笑...告狀「她很誤事」

80kg比人高獒犬每天找郵差討摸　巨手趴柵欄等約會❤網：好想抱

黃子佼「希望把妳嫁掉」…Lulu：現在有人追　揪巨蛋級歌手直擊婚禮「最壞就我們唱XD」

Selina演媽「拒請教Ella」：她當成那樣！　演鬼片自己卻超怕..曝Hebe「想看笑話」

苗博雅：基層走一圈就知「警政風紀敗壞」　飲鴆止渴終會毒發身亡

兒捲毒案趙介佑今辭黨職止血　黃國昌「揪疑點」：怎lag這麼久？

台灣被列地球最危險的地方　蔡英文：堅守民主自由就能克服挑戰

滅證真相都在許書桓！議員憂想不開　北市府啟動關懷小組

漢光37號演習兵推落幕　國防部：已達預期訓練目標

台灣遭指「地球最危險地方」　共機今派5架次戰機進入我西南空域

去年「機械故障」失事F-5E戰機打撈上岸　空軍：依程序釐清事故

快訊／兒趙介佑染毒損黨形象　趙映光請辭民進黨市黨部評召止血

網爆「吳怡農條款」成黑道入黨敲門磚　徐巧芯：原來吳就是周處

國民黨抗議日本排核廢水　總統府：政治操作無助台日合作關係

達成1800安高國慶嘆可惜　老將的困擾：沒球感但信心不能沒有

媽祖出巡「北港真人藝閣花車」　展開一連5天遊行

快訊／中正大學驚傳1師3學生與確診者吃飯　晚間緊急通知居家隔離

接觸到確診者了？衛福部推「台灣社交距離APP」讓你安心

德保拉解救飢渴牛棚　助總很放心！讓他穩定休6天

正妹主動約「來我家吃火鍋」　他開心陪買食材...付帳後慘遭封鎖

許光漢《你的婚禮》首映票房破4億！　陸網批「劇情老套」：全靠他演技撐

人妻開箱榴槤...驚「裂果爛肉」氣炸　廠商：運送過程熟了

多久清槍一次？謝佳見喝到ㄎ一ㄤ「超老實回答」嚇壞人

陳美鳳恢單6年爆桃花！笑嘆「追求者都有妻」堅決說NO

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

政治熱門新聞

快訊／華航諾富特重症員工3度赴三重某診所就醫　今緊急歇業大規模消毒

快訊／林口康橋學校匡列198人全數採檢完畢！

獨／諾富特染疫主管三重就醫隱瞞職業、旅遊史　診所醫師不排除提告

徐巧芯感嘆「何志偉的話」宛如預言

快訊／趙介佑選舉傳單曝光！民進黨高層強力背書

台灣被列地球最危險的地方　蔡英文說話了

快訊／兒趙介佑染毒損黨形象　趙映光請辭市黨部評召

侯友宜轟指揮中心、諾富特飯店不通報：嚴重疏忽造成漏洞

憲兵隊正妹撞臉天王嫂「昆凌」　網暴動：想被抓

快訊／吳怡農：會盡快開除趙介佑黨籍

連勝文「想去夏威夷！」　醫嗆爆：過太爽　

市黨部下週開鍘趙介佑　民進黨連發2聲明：迅速除名

大陸有條件解禁小三通　楊鎮浯籲中央善意回應

快訊／六都第一！新北禁賣電子煙　違者可罰10萬

更多熱門

相關新聞

快訊／兒趙介佑染毒損黨形象　趙映光請辭市黨部評召

快訊／兒趙介佑染毒損黨形象　趙映光請辭市黨部評召

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑疑涉販毒，黨中央要求快刀斬亂麻火速開除黨籍，但市黨部主委吳怡農30日受訪表示，應照程序走，最快5月3日才會完成開除趙介佑黨籍的程序。由於兒子染黑，面對外界要求請辭不斷的聲浪，趙映光在30日傍晚透過書面聲明請辭評議委員會召集人之職務。

吳怡農條款成黑道入黨敲門磚　徐巧芯：原來吳就是周處

吳怡農條款成黑道入黨敲門磚　徐巧芯：原來吳就是周處

何志偉批趙映光：抹黑潑髒水很不道德

何志偉批趙映光：抹黑潑髒水很不道德

硬起來？吳怡農：台北市黨部不會受黑道影響

硬起來？吳怡農：台北市黨部不會受黑道影響

黨中央要求開鍘趙介佑　吳怡農堅持照程序「3天後」

黨中央要求開鍘趙介佑　吳怡農堅持照程序「3天後」

關鍵字：

趙介佑趙映光黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

國中女上學消失4天　媽崩潰：被下藥就毀了

台中女高中生遭撞死　司機：只有2個選擇

別再用手機看謎片！病毒正從色情網站侵入中

生到累了！媽曝老公產子爆笑照

家長曝「瑞莎教學」照力挺：親教還送體操鞋

驚悚畫面曝！女高中生遭公車撞死　同學直擊嚇傻

快訊／華航諾富特重症員工3度赴三重某診所就醫　今緊急歇業大規模消毒

快訊／台南汽車遭機車撞翻！車門凹陷女乘客慘死

白河水庫永遠0進帳　在地人：早停用

張誌家宣告「職業生涯」再起！　12年沒碰棒球現況曝光

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

環抱巨乳閨蜜「捧奶幫遮點」！妹頭全裸自拍貼IG

公車癡漢「掀裙性侵」10多分鐘

高一女赴美進修卻被撞死　父痛：整條馬路都是屍塊

大咖諧星染新冠病逝！享壽63歲

更多

最夯影音

更多
蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎
一秒偽出國！「星展新加坡歡樂城」盛大展開 好吃、好玩又好拍

一秒偽出國！「星展新加坡歡樂城」盛大展開 好吃、好玩又好拍

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面