兒捲毒案趙介佑今辭黨職止血　黃國昌「揪疑點」：怎lag這麼久？

▲時代力量前立委黃國昌。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑涉販毒，重創民進黨形象，黨中央要求立即開除趙介佑黨籍，而趙映光也在各界議論聲浪下，30日傍晚透過聲明辭去黨職。對此，前時代力量立委黃國昌就發現，趙介佑2016年早因毒品案被法院判刑了，質疑趙映光請辭怎麼會lag這麼久。

趙家因黑道勢力背景龐大，遭各界議論，民進黨形象也因此蒙灰。原本黨中央要求火速開除趙介佑黨籍，但市黨部主委吳怡農30日受訪表示，應照程序走，最快5月3日才會完成開除趙介佑黨籍的程序。

由於兒子染黑，面對外界要求請辭不斷的聲浪，趙映光在30日傍晚透過書面聲明，請辭評議委員會召集人之職務，對於造成社會觀感不佳、嚴重影響本黨的名譽和形象致上最深的歉意，深深鞠躬。

不過，黃國昌卻發現疑點，趙介佑早在2016年擔任市黨代表時，就已經因為染毒、毒駕，遭法院判刑了啊，質疑趙映光請辭「怎麼會lag這麼久呢？」

▼黃國昌發現，趙介佑早在2016年就捲入毒案了。（圖／翻攝黃國昌臉書）

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