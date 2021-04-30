獨／松山之亂因他而起　分局教官楊忠蒞晚間現身北檢應訊

記者劉昌松／綜合報導

台北市松山警分局中崙派出所日前發生黑衣人闖入鬧事事件，事件延燒2個禮拜，傳出有民代介入關說，驚動中央震怒要求清查，市警局長陳嘉昌、已遭拔官的前松山分局長林志誠30日下午主動到台北地檢署說明，並交出手機供勘驗通聯，北檢打鐵趁熱，晚間再傳喚引發爭端的分局前教官楊忠蒞，完成松山之亂最後拼圖。

▲松山分局前教官楊忠蒞晚間現身台北地檢署 。（圖／記者劉昌松攝）

臉書社團「靠北警察」日前出現匿名爆料，4月16日凌晨，大批黑衣人追著松山分局教官楊志蒞，闖進入中崙派出所，過程中黑衣男不但大聲咆哮，還砸壞公務用電腦螢幕，事後警方並未依法究辦，引發息事寧人包庇疑慮。

松山分局長林志誠遭質疑後，曾在22日2度親上火線說明，稱案發前剛好遇到停電，所內監視器沒有錄到影像，還安排黑衣人徐權與教官楊志蒞上演握手言和大戲。

▲楊忠蒞曾在松山分局安排下，與闖入中崙派出所的徐權互表和解。（資料照／記者張君豪攝）

但全案在台北市議員質詢出現大逆轉，市警改口稱，派出所內監視器畫面是遭所長許書桓刪除、格式化，關鍵的96秒關鍵影像已經還原，許和副所長顏敏森分別依滅證、縱放人犯等罪嫌，和影像檔一併函送北檢。

台北地檢署28日上午收案後，下午立即密訊正副所長；29日再傳喚徐權等10名黑衣人中的9人到案，但全案又爆出有民代介入關說的震撼彈，警政署長陳家欽罕見要求台北市警局長陳嘉昌交出手機，讓刑事局鑑識、還原通聯，有必要的話接受測謊。

▲台北市警察局長陳嘉昌帶著前松山分局長林志誠到北檢應訊。（圖／記者劉昌松攝）

陳嘉昌在30日和檢察官取得聯繫後，主動帶著前松山分局長林志誠到北檢接受偵訊，並意有所指地說：「我身為警察一份子，不要去為難刑事局，我認為地檢署比較具公信力，我願意交(手機)給他們(地檢署)」。

承辦檢察官下午隔離偵訊陳、林2人後，緊接著通知中崙所長許書桓2度出庭、比對說詞，晚間再傳喚引發整起事件的關鍵拼圖楊忠蒞，還原整起松山之亂的經過。

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